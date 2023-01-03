貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去！網友罵翻...警方回應了

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一部貨車找不到停車位，發現一部黃牌大型重機停在汽車停車格內，竟將黃牌重機搬出停車格，再將貨車停入，黃牌車孤零零的違停在另一部小客車前，整個過程被監視器拍下，放到臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，網友紛紛譴責貨車司機行為，轄區警方表示，行為恐涉及強制罪，目前尚未接獲車主報案。

▲2男搬走停在汽車格內黃牌大型重機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據監視器影片顯示，2日中午12時許，一部小貨車行經蘆洲區民族路408巷找尋停車位，突然經過184號汽車停車格，發現一部橘色偉士牌黃牌大型重機車，停在格子內，貨車立即停下，走下2名男子，合力拖行搬移，將偉士牌移出汽車停車格，違停在183號小客車前，再將貨車停入184號停車格。

▼偉士牌黃牌重機變違停在小客車前 。（圖／記者陳以昇翻攝）

整個「搬車」的離譜過程都被監視器拍下，放到臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，網友紛紛留言譴責貨車司機行為，「X，移完人就這樣離開喔？垃圾到極點」，「到底要多無知才會幹出這種事」，「都2023年，還有人會幹這種事啊」，轄區蘆洲警分局表示，恐涉犯強制罪，目前尚未接獲黃牌重機車主報案。

▼2男搬走停在汽車格內黃牌大型重機車，再將自己的貨車停入停車格 。（圖／記者陳以昇翻攝）