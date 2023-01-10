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社會 社會焦點 保障人權

交流道旁逼女友下跪　警稱「烏龍爆料」大逆轉！BMW男下場曝

記者蔡怡萍／桃園報導

前年10月在臉書「爆料公社」出現一段影片，PO文者指控一輛白色BMW停在路肩，而男車主怒氣沖沖疑似在欺負一名跪在地上的女子，引發網友討論，警方介入調查後強調只是「車主女友蹲在車旁檢查輪胎」，沒想到事後案情出現大反轉，該名陳姓男車主被檢察官依強制罪起訴，陳男隨後也改口坦承逼下跪，桃園地院依2條強制罪處陳男拘役30日，可易科罰金、緩刑2年。

▲車主手插腰站立，女子跪在地上。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車主手插腰站立，女子跪在地上。（圖／翻攝自爆料公社）

2021年10月10日，臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」一名網友發文寫下：「當眾逼女人在大馬路下跪求饒，還拿棍子追打旁人！」並附上影片，內容是一輛白色BMW轎車停在路肩，車旁一名女子疑似「跪」在車旁，身邊男子滿臉憤怒的站著，看見網友在錄影、還抄起棍子衝上前狂揮驅趕。

影片引發網友撻伐，認為BMW男公然欺負女子，並引來警方介入調查，而警方隨後發出說明表示，「當天是車輛故障停在旁邊檢查，女友蹲在車子旁邊查看並非下跪，路過騎士（原PO）突然靠近拍攝，車主覺得被騷擾才會拿棍棒追上去，雙方並無衝突或鬥毆，也沒有逼下跪」，並強調「此案確實是烏龍爆料」，但此說法仍無法說服大部分網友。

▲車主手插腰站立，女子跪在地上。（圖／翻攝自爆料公社）

但事後案情直轉直下，警方深入調查後，陳男仍向警方堅持是汽車故障、和女友下車各自檢查輪胎，沒有逼下跪的情形；但女友也表明自己遭到欺辱，並說陳男曾恐嚇「如果不下跪的話就不會讓妳好過」、「讓妳不得好死」、「讓認識妳的人知道妳幹過什麼事」，還逼她跪地發誓「如果你下次再傷害我，就要斷一隻手」。

▲車主手插腰站立，女子跪在地上。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車主見網友在拍，氣沖沖拿棍子衝過來，跑到連鞋都掉了。（圖／翻攝自爆料公社）

直到檢察官將陳男起訴後，陳才坦承在台中烏日交流道旁逼女友下跪，但女友指控恐嚇部分因無法舉證獲不起訴。

法官認為，陳男因情侶間溝通不良就令女友下跪、發誓，惟念犯後2人重修舊好，女友也具狀請求不再追究，依2條強制罪處陳男拘役30日，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

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