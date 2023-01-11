老舊車輛汰舊換現金方案出爐　逾1000萬輛汽機車受惠

▲環保署公布老舊車輛汰舊換新補助方案，超過1000萬輛汽機車受惠。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

民眾舊車想換新車注意！為了加速老舊車輛汰換，降低碳排及改善空污，環保署今（11日）公布老舊車輛汰舊換新減量效益補助及媒合作業辦法，針對車齡10年以上老舊車輛，補助換購電動車或低汙染車輛，民眾可選擇換取金額補助或獎勵金，補助時間從今年元旦起到明（2024）年12月31日為止，預估超過1000萬輛汽機車受惠。

環保署在去年底就預告，今年元旦起實施老舊汽車汰舊換新獎勵辦法，環保署上午舉辦「老舊車輛汰舊換新2.0 減碳減空污換現金」記者會說明，正式公布老舊車輛汰舊換新減量效益補助及媒合作業辦法。

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環保署空保處長蔡孟裕指出，原版本是空汙補助汰換16年以上、溫室氣體補助汰換10年以上的老舊車輛，為了避免民眾或車商混淆，環保署決議統一改為10年以上老舊車輛，而根據環保署統計，台灣車齡10年以上機車有630萬輛、小客貨車約400萬輛、大客車輛約12萬輛，總計超過一千萬輛。

為加速舊車淘汰，環保署成立媒合平台，與「廢車回收一站通」相連結，將民眾汰舊換新的減量效益與有抵減需求的開發單位，媒合買賣雙方，符合資格的民眾，可至環保署廢車回收一站通網站點選車輛汰舊換新獎補助及媒合介面進入或自行上網至「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請。

對於這次推動老舊輛汰舊換新辦法，蔡孟裕說明，有別於以往由政府補助民眾作法，還可選擇將汰換後的減量效益，售予對象歸屬給環保署或科學園區、產業園區或地方政府等開發單位，並依照空汙、減碳項目及換新車種不同，獲得不同金額補助。

蔡孟裕舉例說，針對10年以上的老舊機車，若歸屬於環保署，溫室氣體減量獎勵金為1千元、空污減量補助金為1千元，既有的回收獎勵機制則是300元，等於可領2300元，但歸屬給開發單位，則減碳獎勵可拿到1500元、空汙補助2千元、回收獎勵300元，總計可領3800元；另為鼓勵96年之前的老舊機車加速汰換，今年底前報廢可多領2千元，等於16年以上老舊機車可領到4300元。