《氣候法》三讀！明年開徵碳費　公民團體籲儘速制訂碳費子法

▲立法院院會今天三讀通過《氣候變遷因應法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

為提升因應氣候變遷，達成永續發展目標，《溫室氣體減量及管理法》修正草案，今（10日）經立法院三讀通過修正為《氣候變遷因應法》，公民團體肯定2050淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法，雖然部分部會權責明訂，但缺財政部與衛福部，而為了使2024年可順利開徵碳費，呼籲環保署盡速制訂碳費子法，並在今年第一季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規劃，確保碳費費率與用途均具有減量效力。

環保署推出行政院版《氣候變遷因應法》，經過2年討論、協商，今天完成修法，包括環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、臺灣氣候行動網絡研究中心、環境正義基金會、綠色和平基金會等公民團體，今天傍晚發表聯合聲明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中肯定2050淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法，並明訂部分部會權責明訂，將有助於避免過往氣候治理各單位互踢皮球的狀態，但條文缺乏「財政部」主責綠色稅制、「衛福部」主責氣候變遷下的國民身心與公衛風險管理，是一大遺憾。

公民團體指出，在氣候治理上，確定由行政院永續會作為台灣氣候治理的統籌機關，這讓人擔憂，需要立即改革，同時要強化地方治理，公家機關帶頭增強氣候治理能力，也呼籲中央建立與地方共同協力的機制，強化推動會的職權。

至於眾所關切的碳費政策，公民團體表示，雖然新增費率審議會，但詳細費率與用途均須由相關子法訂定，目前仍缺乏實質的費率有效性原則，是這次修法中一大遺珠，而為了讓2024年可開徵碳費，呼籲環保署應盡速制訂碳費子法，提供費率與減碳能力關係的科學研究，並需載明如何每年公開碳費基金的預算編列狀況與執行績效報告，以及如何依台灣減碳進程調升費率以符合淨零路徑，並在今年第一季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規劃，確保碳費費率與用途均具有減量效力。

環保署則表示，法案的通過，對外明確展現我國邁向淨零排放目標決心，對內則是建構更為韌性的氣候法制基礎，且將2050淨零入法，確立部會權責，也增列公正轉型，將不遺落任何人。

環保署指出，將於半年內提出相關子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制等，將盡速與各界研商討論，同時依據本次修法精神廣徵各界意見；各項子法訂定前，環保署將先召開相關法規說明會議，讓產業界充分暸解本次修法內容及未來運作規劃，在邁進淨零目標時更能促進永續發展。

