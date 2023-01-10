高雄8測站空氣品質亮紅燈！環保署：中南部擴散條件差

▲今天高屏空品為「紅色警示」等級，其中高雄已有8測站亮紅燈。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

由於今（10日）東北季風稍增強，中南部地區位於下風處，且清晨至上午垂直擴散條件較差，污染物易累積，根據環保署上午10時監測，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，中部、雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級，截至上午11時為止，高雄共有八個測站空氣品質亮紅燈。

環保署表示，根據監測資料及氣象局今天上午10時資料顯示，今天東北季風稍增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，但中南部地區位於下風處，且清晨至上午垂直擴散條件較差，污染物易累積，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及金門為「普通」等級，中部局部地區短時間達橘色提醒等級；雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

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▲今天高屏空品為「紅色警示」等級，預估明後天略微好轉到橘色提醒。（圖／記者許敏溶翻攝）

明天（11日）仍受東北季風影響，環保署表示，竹苗以北位於迎風面擴散條件佳，中南部地區位於下風處，污染物易累積，預估宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，周四（12日）東北季風減弱，環境風場轉為偏東風至東南風，中南部地區位於下風處，污染物易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

