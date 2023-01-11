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過年換冰箱、冷氣享家電補助現省5000元　東森再加碼最高回饋10%樂透金

東森購物推出節能家電補助懶人包（圖／東森購物提供）

▲過年前買新家電，消費者可把握經濟部推的「家電汰舊換新節能補助」，東森購物再加碼最高10%樂透金回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

家電汰舊換新，現在買新家電正好能趕上最新一波補助！經濟部推動「家電汰舊換新節能補助」已於元旦上路，加上今年6月到期的貨物稅減免，購買一級節能冷暖氣機、冰箱，最高可獲得5,000元補助。東森購物特別推出節能家電補助懶人包，同時加碼全站滿額登記送，最高可得回饋10%樂透金，1月底前滿額再送2,000樂透金，省荷包超有感，預期2023年上半年將帶動一波換機潮。

依照經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」辦法，民眾將老舊機種汰換成一級能效的冷暖氣機與電冰箱，每台可補助3,000元，加上貨物稅減免2,000元，最高可補助到5,000元，是歷年來最多補助的大利多。不過，貨物稅減免只到今年6月14日截止，汰舊換新補助經費如果提前用罄，活動將提前截止，有意申請的消費者可得把握時間趁早購買。

東森購物推出節能家電補助懶人包（圖／東森購物提供）

▲家電節能補助最高5,000元，是歷年來最多補助的大利多。

東森購物推出節能家電補助懶人包（圖／東森購物提供）

▲東森購物網農曆春節家電優惠，日系品牌86折起。

過年前採買新家電，選擇哪個品牌最安心又省荷包？東森購物網精選5款高CP值的冰箱及冷暖氣機，春節家電優惠日系品牌86折起，Panasonic國際牌610L三門變頻冰箱，活動價34,990元，扣掉補助不用3萬元就能買到，登記再送樂透金2,400；適合小家庭、租屋族的美國富及第90L雙門小冰箱，活動價6,999元，享節能補助及貨物稅退稅，現省3,500元，換算下來一台不到4,000元。

冬天買冷氣價格正實惠，東森購物推薦Panasonic國際牌 6～8坪RX頂級旗艦系列變頻分離式冷氣，主打抑制新冠病毒99%，透過能手機智慧聯網，活動價42,122元，現省5,000元，獨家再送樂透金2,400，等於優惠85折。今年農曆春節期間，可能遇到霸王級寒流來襲，不妨換一台冷暖氣機暖暖過冬，SANLUX三洋4-6坪變頻分離式冷暖氣機，活動價17,300元，補助現省4,600元，登記再送樂透金1,050。除了電冰箱與冷暖氣機享節能補助，貨物稅補助部分，除濕機也可納入。Panasonic國際牌 1級能效11公升ECONAVI空氣清淨除濕機，活動價9,531元，可享貨物稅補助900元。

領完年終獎金添購新家電，年前各大品牌優惠滿滿，聲寶家電推出滿額限時回饋，LINE POINTS指定消費最高送5%回饋，還能抽電視；LG品牌家電消費最高送7-11商品卡1,200元；惠而浦家電指定購買冰箱、洗衣機，最高享8%回饋，讓民眾在過年前將家中家電換新迎新春。

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東森購物家電節能補助冰箱冷氣汰舊換新

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