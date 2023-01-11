過年換冰箱、冷氣享家電補助現省5000元　東森再加碼最高回饋10%樂透金

▲過年前買新家電，消費者可把握經濟部推的「家電汰舊換新節能補助」，東森購物再加碼最高10%樂透金回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

家電汰舊換新，現在買新家電正好能趕上最新一波補助！經濟部推動「家電汰舊換新節能補助」已於元旦上路，加上今年6月到期的貨物稅減免，購買一級節能冷暖氣機、冰箱，最高可獲得5,000元補助。東森購物特別推出節能家電補助懶人包，同時加碼全站滿額登記送，最高可得回饋10%樂透金，1月底前滿額再送2,000樂透金，省荷包超有感，預期2023年上半年將帶動一波換機潮。

依照經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」辦法，民眾將老舊機種汰換成一級能效的冷暖氣機與電冰箱，每台可補助3,000元，加上貨物稅減免2,000元，最高可補助到5,000元，是歷年來最多補助的大利多。不過，貨物稅減免只到今年6月14日截止，汰舊換新補助經費如果提前用罄，活動將提前截止，有意申請的消費者可得把握時間趁早購買。

▲家電節能補助最高5,000元，是歷年來最多補助的大利多。

▲東森購物網農曆春節家電優惠，日系品牌86折起。

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