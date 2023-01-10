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空品監測延伸至海上！跨部會監測發現「低硫燃油政策發揮成效」

記者許敏溶／台北報導

環保署從去年10月起，與海委會的海巡署合作，針對台灣近海的海上空氣品質進行監測，今（10日）公布成果，發現從109年起實施的低硫燃油政策已有成效，大幅降低二氧化硫濃度，但也發現船舶進出港如果減速，將可以降低污染排放，相關成果將陸續運用在海域空污防制政策的擬定與推動，未來也規劃海上空品監測範圍擴大到高雄與北部及東部海域。

▲▼環保署與海委會首度合作進行海上空氣品質監測，發現109年起實施的低硫燃油政策已有成效。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署與海委會首度合作進行海上空氣品質監測，發現109年起實施的低硫燃油政策已有成效。（圖／記者許敏溶攝）

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環保署去年起與海委會海巡署合作，進行海上空氣品質監測工作，分別在淡水、台中及台南等3處海巡隊艦艇上裝載標準規格的空氣品質監測設備，並從去年10月開始監測PM2.5、二氧化硫及二氧化氮等重要空氣污染物，今天下午透過記者會公布監測結果。

環保署空保處長蔡孟裕指出，透過環保署與海巡署合作，將我國對空氣品質的監測範圍由陸域延伸至海域，範圍在24海浬之內，對象則以是西部海域為主，其中在二氧化硫的監測結果，以北部淡水隊為例，二氧化硫平均為0.68 ppb，相較於鄰近陸地上淡水測站的1.37 ppb，顯示海域的擴散條件好，也讓空氣品質較陸域更佳。

▲▼環保署與海委會首度合作進行海上空氣品質監測，發現109年起實施的低硫燃油政策已有成效。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署空保處長蔡孟裕說明，在海巡署船上裝設監測設備。（圖／記者許敏溶攝）

蔡孟裕進一步表示，再從淡水、基隆、麥寮及小港等4個沿海陸域測站的二氧化硫濃度變化來看，110年平均是1.93 ppb，111年為1.52 ppb，不但比鄰近韓國釜山港110年的3.5 ppb來得好，相較於台灣該4測站107年平均3.51 ppb，下降幅度達6成。

至於數據下降原因，蔡孟裕分析，應該和我國陸續推動「國際商港之國際航線船舶限用低硫燃油」、「移動污染源及固定污染源燃油成分加嚴」等措施，將陸上車輛及海上船舶所使用的燃料中硫成分，由以往3.5%高硫油全面限制為0.5%低硫油，政策實施後的環境改善影響顯著。

不過，監測中也發現，10月份淡水隊港區出口處測得的二氧化氮濃度為15.32ppb，遠較離岸5海哩外的平均濃度9.55ppb來得高，蔡孟裕認為，原因之一與船舶進出港時未減速排放有關，未來將作為管制措施的參考。但還要再規劃，還沒有確定時間表，包括管制措施距離多遠、管制對象等，還要與港口管理單位與航商討論，之面再做詳細規劃。

至於環保署與海巡署合作計畫後續，蔡孟裕表示，目前仍持續監測中，預計到今年六月告一段落，未來擴及東部、北部與高雄附近海域，因為東部是很多輪船經過的國際航線，北部則是境外空污的主要區域，環保署有很高意願繼續跟海巡署合作，會持續溝通。

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