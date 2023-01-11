　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蘇貞昌今請辭！王鴻薇諷「逃之夭夭」　批陳明通學術界敗類

▲北市第三選區立委補選當選人王鴻薇11日到大直謝票，並接受媒體訪問。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲北市第三選區立委補選當選人王鴻薇11日到大直謝票，並接受媒體訪問。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨九合一敗選，外傳行政院長蘇貞昌今向蔡英文總統提辭呈，對此，國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今（11）日受訪表示，覺得有點小可惜，可能沒辦法質詢到蘇貞昌，但依舊認為蘇貞昌應該盡速辭職下台。針對國安局長陳明通昨晚出席朝野協商時說，林智堅的案子確實是冤案，王則批「學術界敗類」。

前新竹市長林智堅的台大碩士論文遭調查局調查官余正煌指控抄襲，余正煌向台北地院提刑事自訴，台北地院將在今日下午開庭，林智堅預定會到場，而指導教授、國安局長陳明通昨日晚間直言，林智堅的案子很確定是一個冤案。

王鴻薇今天在北安路、崇實路口站路口謝票並接受媒體訪問。被問陳明通對於林智堅論文案的相關發言，王鴻薇直言，陳明通太誇張了，誇張到令人不可置信，說林智堅是冤案？並再次訴求台大要處理陳明通，一個敗壞學術倫理，根本是學術界敗類，還位居政府高堂。

媒體進一步問，進到立院後會如何質詢陳明通，王鴻薇則說會準備，但因這兩天傳出內閣改組消息，「說不定我要質詢時陳明通已經下台了，現在看起來蘇貞昌已經逃之夭夭了」。

ET快訊
獨／蘇貞昌遭逼宮　綠營立委內部群組訊息曝光
快訊／蘇貞昌今請辭閣揆？　行政院回應
NBA比賽中球星「丟槍」到場上！　慘遭驅逐出場
《一把青》男星浴室摔倒「頭遭重擊」昏迷！　妻崩潰哭
保全「1個睡覺、1個追劇」　住戶公審狂噴！網逆風挺
快訊／抓到了！　男持大量「XD千元假鈔」被捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

張亞中表態參戰2024大選！　陳其邁諷：台灣最不缺總統候選人

蘇貞昌今請辭？　行政院：「立院會期結束後」會和總統討論

新閣揆傳由陳建仁接任　侯友宜盼中央地方一起好好做事

桃園停水「張善政被側翼罵爆」！　王浩宇罕見救援：有點無辜

小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部當北北基小黃肥羊

張亞中表態參戰2024總統大選！　侯友宜：願為中華民國努力都肯定

王世堅、高嘉瑜被點名開除黨籍　蔡啟芳：11寇不是個個都當官？

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

張亞中表態參戰2024大選！　陳其邁諷：台灣最不缺總統候選人

蘇貞昌今請辭？　行政院：「立院會期結束後」會和總統討論

新閣揆傳由陳建仁接任　侯友宜盼中央地方一起好好做事

桃園停水「張善政被側翼罵爆」！　王浩宇罕見救援：有點無辜

小黃車資上調15元改表近800？　應曉薇批經濟部當北北基小黃肥羊

張亞中表態參戰2024總統大選！　侯友宜：願為中華民國努力都肯定

王世堅、高嘉瑜被點名開除黨籍　蔡啟芳：11寇不是個個都當官？

花蓮4人奪「旅遊業金馬獎」　縣府：2023已上緊發條

獨／蘇貞昌頻遭逼宮　綠營立委內部群組送暖訊息曝光

「廣達高嘉瑜」尾牙爽中30萬　「港湖高嘉瑜」笑稱：好名字無誤

色翁淫手伸進襯衫領口！狂揉女行員胸部噁喊「好軟好白」　下場曝

「天龍操演」擊敗4架F-16　幻象2000飛官獲「空戰王」

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！薄紗內褲被13萬人看光…網臉紅：辣得真高級

老屋咖啡廳「二條通綠島小夜曲」1／20歇業　杯盤餐具陸續擺出販售

碰上最狂停法！他一看「有無敵星星」怒給難看　網狂猜1原因

申請不換發「又收到CUBE卡」　好市多會員狂+1！不理它恐噴1800元

全台流竄千元假鈔！　央行教戰「簡單三原則」辨識真偽

政治熱門新聞

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

又有大秘寶！新竹12億工程挖出500噸廢棄物

蘇貞昌傳今辭閣揆　陳建仁接任、鄭文燦接副手

館長：國民黨被罵會改進　民進黨被罵就罵回去

即／王鴻薇突轟「蘇貞昌5大罪狀」

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

王世堅重提周玉蔻「地上爬」　嗆「尊重70歲老太太」

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

陳明通：林智堅論文門「絕對是冤案」

內閣改組蘇貞昌「眷戀不放」？　梁文傑推測：更可能甩手不幹

台灣開放加熱菸！今拼三讀　《菸防法》最新47條全文搶先看

「看來是走定了」　他揭蘇貞昌人生劇本嘆：過不了2022這關

應把「他」也送入立院！　李艷秋喊：藍營不能戰也不願戰的就讓位

更多熱門

相關新聞

民進黨基層喊開除王世堅、高嘉瑜　王鴻薇來聲援了

民進黨基層喊開除王世堅、高嘉瑜　王鴻薇來聲援了

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選甫落幕，民進黨候選人吳怡農以約5780票之差惜敗國民黨候選人王鴻薇，民進黨內部則出現找戰犯的聲音，呼籲開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜。對此，王鴻薇今（11）日認為民進黨高層應體會民意，要改革反省。

怒轟國民黨已喪失靈魂　張亞中要朱立倫「找回孫中山意志」

怒轟國民黨已喪失靈魂　張亞中要朱立倫「找回孫中山意志」

蘇貞昌請辭傳聞不斷　府院上午例行會議備受關注

蘇貞昌請辭傳聞不斷　府院上午例行會議備受關注

傳陳建仁、鄭文燦接正副閣揆　綠委讚最佳組合：有足夠高度跟格局

傳陳建仁、鄭文燦接正副閣揆　綠委讚最佳組合：有足夠高度跟格局

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

「上任即追查蔡英文論文」！　張亞中選總統拋4承諾

關鍵字：

國民黨王鴻薇蘇貞昌陳明通

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

《全明星4》殺青爆隊內戀！

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「零負評網紅」第2胎性別公布了！　小名是2歲女兒取的

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

借宿男友家3年！她做1事被趕走　網：活該啦

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面