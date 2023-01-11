傳蘇貞昌今請辭！王鴻薇諷「逃之夭夭」　批陳明通學術界敗類

▲北市第三選區立委補選當選人王鴻薇11日到大直謝票，並接受媒體訪問。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨九合一敗選，外傳行政院長蘇貞昌今向蔡英文總統提辭呈，對此，國民黨台北市第3選區立委補選當選人王鴻薇今（11）日受訪表示，覺得有點小可惜，可能沒辦法質詢到蘇貞昌，但依舊認為蘇貞昌應該盡速辭職下台。針對國安局長陳明通昨晚出席朝野協商時說，林智堅的案子確實是冤案，王則批「學術界敗類」。

前新竹市長林智堅的台大碩士論文遭調查局調查官余正煌指控抄襲，余正煌向台北地院提刑事自訴，台北地院將在今日下午開庭，林智堅預定會到場，而指導教授、國安局長陳明通昨日晚間直言，林智堅的案子很確定是一個冤案。

王鴻薇今天在北安路、崇實路口站路口謝票並接受媒體訪問。被問陳明通對於林智堅論文案的相關發言，王鴻薇直言，陳明通太誇張了，誇張到令人不可置信，說林智堅是冤案？並再次訴求台大要處理陳明通，一個敗壞學術倫理，根本是學術界敗類，還位居政府高堂。

媒體進一步問，進到立院後會如何質詢陳明通，王鴻薇則說會準備，但因這兩天傳出內閣改組消息，「說不定我要質詢時陳明通已經下台了，現在看起來蘇貞昌已經逃之夭夭了」。