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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳陳建仁、鄭文燦接正副閣揆　綠委讚最佳組合：有足夠高度跟格局

▲▼陳建仁出席「愛與和平：台北平安」祈禱會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（11日）傳出行政院長蘇貞昌將遞出辭呈，新任正副閣揆則由前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦接任，對此，民進黨立委許智傑表示，陳建仁社會形象佳、有足夠的高度和格局，鄭文燦在桃園市長表現亮眼，藍綠都讚譽有加。立委賴惠員也認同這是最佳組合，可以充分貼近民意。

許智傑表示，陳建仁社會形象佳、有足夠的高度和格局，鄭文燦在桃園市長表現亮眼，藍綠都讚譽有加，蔡總統用人唯才，沒有所謂親信掌大權和跛腳問題。

許智傑直言，若陳建仁、鄭文燦的組合屬實，相信他們能夠一起共創佳績，讓逆風的民進黨重新再得到人民的認同。

許智傑分析，陳建仁若出任閣揆3個特質，1.學者出身社會形象佳2.過去擔任許多改革的召集人溝通力強 3.外交宗教界人脈廣，若擔任閣揆將開啟新氣象。

鄭文燦部分，許智傑指出，鄭文燦行政歷練豐富，桃園市長、新聞局長等要職表現亮眼，且人緣極佳跨派系都喜歡，甚至許多淺藍也讚譽有加，加上解決問題能力強，看看這次桃園缺水，張善政推到中央，鄭文燦過去卻能順利解決，就可以看出能力差多少了。

許智傑表示，綜合以上幾點，陳建仁跟鄭文燦互補性強，未來內閣可以處理更全面性的議題，期待2023年能開創新局。

賴惠員表示，這是最好的組合，真的是陳鄭配的話，以陳建仁的高度、副總統的氣質、鄭文燦的歷練等，可以充分貼近民意，這也是一種戰鬥內閣，可以很好化解未來面對的困境。

對於內閣團隊，民進黨立委郭國文表示，蘇貞昌任內做了不少事情、令人敬佩，即便他的階段性任務完成，將來離開行政團隊也是黨重要的一份子 接任人選是總統職權，打造更符合人民期待的團隊。

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