怒轟國民黨已喪失靈魂！　張亞中要朱立倫「找回孫中山意志」

▲張亞中宣布參選總統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選萬眾矚目，藍綠白都蓄勢待發，國民黨可望5月啟動總統初選機制。孫文學校校長張亞中11日召開記者會表態參選總統，希望國民黨推出最優秀的人，讓大家都認可，國家遠遠大於政黨，「我現在選總統，把國家擺在黨前面，我要找回孫中山的意志」，並暗轟黨主席朱立倫已喪失理念與靈魂，並沒有因為民進黨不好，而讓自己提升。

繼中廣董事長趙少康宣布參選國民黨總統提名人選舉之後，張亞中今天上午也正式宣布參戰，更提出4項政見，強調當選總統後，會立即解密蔡英文論文、疫苗疫情檔案；另外要求政府官員白紙黑字宣示「中華民國」，拒絕「中華民國台灣」的存在，另外，還要編列預算成立至少100億的打鬼基金，還有恢復4個月義務役。

被問到參選理念，對於黨的現狀有何不滿？張亞中直言，希望國民黨推出最優秀的人，讓大家都認可，國家遠遠大於政黨，「我現在選總統，把國家擺在黨前面，我要找回孫中山的意志」，他表示，從李登輝以後，國民黨很多人已喪失理念與靈魂，並沒有因為民進黨不好，而讓自己提升，國民黨應該要讓國人能尊敬與敬佩，這才是做人處世的最高價值，「我不喜歡看誰跟誰配，而是多問問他們的主張究竟是什麼？」

張亞中進一步說，「都說和平保台，但要怎麼和平？」民主政治是全民都可參與的政治，自己在乎的是能否提出對國家最好的藍圖。