設百億「打鬼基金」　張亞中選總統拋4承諾：上任即查蔡英文論文

▲張亞中參選總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統大選人選尚未明朗，中廣董事長、「戰鬥藍」發起人趙少康先前表態有意參選，還說「有比我適合的就出來，沒有的話就我自己出來」。孫文學校總校長張亞中11日上午宣布爭取國民黨總統提名，提出4項承諾喊「自己的國家自己救」，並表示上任後第一天即追查蔡英文論文案，還要編列至少百億預算設「打鬼基金」，重建官箴。

張亞中承諾，在當選總統的第一天，就會立刻做到下列人民所期待的4件事，首先是立刻解密追查蔡英文的論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任，沒弄清楚前，誰也別想出國；第二，忠誠國家認同。食國家俸祿的官員不可欺騙自己的國家認同，所有在職與退休政務官員，包括卸任總統，必須白紙黑字宣誓確認自己的國家是符合憲法規範的中華民國，而不是偷樑換柱、借殼上市的所謂「中華民國台灣」或「台灣國」，否則即使退休也將停發退休金。

第三點，張亞中要澄清吏治，打擊貪腐敗類，絕不手軟，另編列打鬼基金至少一百億元新台幣，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員之獎金，以重建官箴、端正司法。

第四，張亞中期盼保住台灣生機：不重蹈上世紀末日本半導體的覆轍，讓台積電根留台灣，不讓外國淘空或弱化我們的「護國神山」。不重蹈烏克蘭的命運，恢復四個月義務役期，強化募兵機制，以有效發揮青年力量，提升國家整體競爭力。

張亞中說，兩岸關係有其內戰本質，因此事關國家命運，兩岸問題不解決，台灣永無寧日。誠如多位先進所言，2024大選可能是台灣最後的機會，是和與戰的選擇。無論「是和是戰」，每位參選人及政黨必須拿出完整的方案，而不是空口白話，或以「和平」為名，卻行「鬥、拖」之實，或者只是說些「想當年」的種種，來哄騙民眾，而是要有一個扎扎實實的想法，作為走上兩岸對話協商的方案。

「溝通才能避戰，和平才能止戰；溝通需換位思考，和平需具體方法」是應有的認識。張亞中說，這些年來，包括上次中國國民黨主席選舉，「我均已明確提出兩岸和合方略整套方案與構想。我確信，這是唯一一個對台灣最有利，而北京也有可能接受的方案。」

張亞中表示，面對國家如此艱難危局，若還只是為了滿足一人一黨權位名利的總統之爭，有何意義？明年大選不應再如同以往，只是為了成就哪一個人或哪一個黨的權位名利，而應是為了確定人民美好未來、國家應有方向的選擇。