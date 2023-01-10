聲援王世堅！新竹市黨部籲「開除黨籍」　民眾黨發言人：一言堂？

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅因批評前新竹巿長林智堅「草包」，引來民進黨新竹市3議員召開記者會，呼籲黨中央開除其黨籍。對此，王世堅10日表示，「那他們就去辦，那麼有效率，他們趕快去辦，我絕對不抗辯」，而民眾黨發言人黃寶楨則在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁分享的新聞連結底下留言嗆民進黨，「是一言堂膩？講不得耶」。

▲楊寶楨留言。（圖／翻攝臉書）

林智堅任內斥資12億元改建的新竹市棒球場爭議不斷，王世堅錯誤引用新竹市長高虹安「市府給付棒球場施工廠商款項金額」，讓民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜於記者會，痛批王世堅當高虹安的側翼，一起造謠抹黑林智堅，楊玲宜更呼籲黨中央做出黨紀處分開除黨籍。

王世堅10日在台北市議會受訪，針對新竹市黨部喊話要開除他？王世堅回應，「那他們就去辦，那麼有效率，他們趕快去辦，我絕對不抗辯就對了！」

至於有關錯誤數據，自己9日引用的是根據媒體報導、新竹市政府提供數字，如果今天新竹市政府有重新更新，那他當然向非「1450、網軍、名嘴」的社會大眾道歉，畢竟自己是看媒體報導，且數字來源又是新竹市政府，若連政府給的數字、媒體報導內容都不能引用，就乾脆什麼都別評論了，而自己是基於這一點才罵林智堅。