呂秀蓮肯定賴清德選總統　獻策「這樣」可以挽救民心

▲前副總統呂秀蓮稱讚副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨去年九合一選舉慘敗後，將在本月15日改選黨主席，前副總統呂秀蓮10日表示，同額競選黨主席的副總統賴清德從政經驗完整，「未來的賴總統如果可以趕快延攬一些有經驗的專家，不要喊口號，透過應興應革的方案，就可以挽救民心。」

呂秀蓮今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時，談及賴清德未來挑戰2024總統大位的議題，呂認為，要給予賴清德肯定，因為賴自從棄醫從政，一路從國大代表、立法委員、台南市長、行政院長、再到現在的副總統，放眼藍綠沒有人的參政經歷比賴更完整，還去哈佛念過書，跟美日兩國關係也不錯，現在檯面上候選人應該都沒有賴這樣的資歷。

呂秀蓮指出，現在潛在候選人有縣市首長（指新北市長侯友宜）、企業界人士（指鴻海集團創辦人郭台銘），未來總統要面對諸多挑戰，需要冒的風險很多，若選對的領導人是全民之福，選錯就是全民遭殃，因此要呼籲媒體不要太早點將。

呂秀蓮說，賴清德跟她接觸，都是衷心敬佩早期民進黨是怎麼走過來的，「但一般年輕人看到老人，只希望老人趕快讓位子給我」，未來不是世代交替，而是世代接力，要互相尊重，如同黨產會、促轉會應該由德高望重的人來主持，結果現在所用非人，居然把它變東廠，才會荒腔走板。

此外，針對台南市議長賄聲賄影，黑道、黑金與綠營派系問題浮上檯面，呂秀蓮表示，台南發生的事情，一點都不稀奇，她過去因劉邦友血案補選，擔任桃園縣長，當時議員一選完，有意要參選議長的人，就會拚命綁票，把各方好處都拿，還會綁架議員出國旅遊，且是帶到土耳其等沒有台灣人的地方，直到投票前一天才讓人回來。

呂秀蓮說，她過去接手那樣的環境，全部都整頓過來，而那時是國民黨長期執政累積，但台南市是純樸的府城，但看起來政黨都半斤八兩，例如房子同一個人住久了，就不會好好打掃，換個房客就會重新清理、裝修，選民現在漸漸知道，任何一個政黨都不能待太久，除非台灣回到專制獨裁，否則政黨不要以為會永遠執政。

呂秀蓮感嘆，民進黨現在就是忘了當時是怎麼成立的，且現在民進黨主政的人，完全把黨魂忽略掉，過去痛恨威權，因此冒生命危險把國民黨逼下台，但現在民進黨有權有勢的人，有多少人是從國民黨過來？到民進黨現在當權，有權有勢的人，背景要多了解，年輕這一代沒有跟國民黨對抗的經驗，「但現在加入民進黨的人不就跟當時加入國民黨一樣，因為現在有工作、薪水高，主席認識你就可以被提名，這些人會知道民進黨的黨魂嗎？」

▼呂秀蓮肯定賴清德。（圖／記者周宸亘攝）