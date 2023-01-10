快訊／王世堅、竹市議員黨內互打　民進黨中央罕見發聲喊團結

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市棒球場爭議延燒，民進黨台北市議員王世堅砲轟新竹巿前市長林智堅「草包」，遭新竹市議會黨團開記者會反擊，要求開除王黨籍，上演黨內互打。對此，民進黨代理秘書長林鶴明10日晚間罕見透過聲明「嚴肅回應」指，公共建設的問題可以依法咎責，支持者期待在此困難的時刻，民進黨更應團結，重建人民對黨的信任。

王世堅日前引用民眾黨籍新竹市長高虹安的錯誤數據，怒轟林智堅「草包」、「應被檢調收押」，引發多位新竹市議員不滿，開記者會要求黨中央應開除王世堅黨籍，並呼籲即將擔任黨主席的副總統賴清德，必須對王世堅、立委高嘉瑜等人「親痛仇快」的離譜發言表達立場，而王下午受訪時表示願意為引用錯誤道歉，但也強調道歉對象是非1450、非側翼網軍和非名嘴的社會大眾。

對此，林鶴明今天晚間罕見透過新聞稿強調，民進黨是一個民主多元的政黨，此次九合一敗選後，民進黨全體上下從主席到黨工與每一位從政同志，都應反躬自省，虛心檢討，民進黨必須深刻面對缺點並改變，才對得起人民的支持。

林鶴明表示，對於各界的批評和指教，民進黨從政同志更應基於事實和證據來評論，公共建設的問題可以依法咎責，監督改善，支持者也期待在此困難的時刻，民進黨更應團結，重建人民對民進黨的信任。

林鶴明表示，民進黨對於黨員同志的權利義務都有相關的運作規範跟機制，且行之有年，不管是誰，都要尊重機制。