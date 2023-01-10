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春節不孤單！花蓮長照服務不打烊　提供喘息服務小確幸

▲▼花蓮鄉親可預約春節長照服務，讓有需要的民眾在春節期間持續獲得照顧，辛苦的照顧者也能妥善休息。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮鄉親可預約春節長照服務，讓有需要的民眾在春節期間持續獲得照顧，辛苦的照顧者也能妥善休息。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，是不是煩惱家中長者的照顧問題呢？花蓮縣長徐榛蔚關心失能民眾及家庭照顧者，提醒鄉親1月17日前預約春節長照服務，可洽花蓮縣長期照顧管理中心或撥打長照服務專線1966提出預約申請長照服務，讓有長照服務需要的民眾在春節期間持續獲得照顧，辛苦的照顧者也能妥善休息。

▲▼花蓮鄉親可預約春節長照服務，讓有需要的民眾在春節期間持續獲得照顧，辛苦的照顧者也能妥善休息。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春節期間提供的長照服務，包括居家照顧服務39家，若為獨居或有特殊事由，需事先向服務單位預約可享受居服員春節不打烊愛心服務；家庭托顧服務17家，讓家庭照顧者有個小確幸喘息服務，晚餐時接長者回家享受溫馨年節晚餐；喘息服務26家，聘有外籍家庭看護工的被照顧者經長期照顧管理中心評估為長照需要等級為2至8級者，如其所聘請的外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可申請喘息服務；專業服務6家，到宅協助復能服務；交通接送服務6家；輔具及居家無障礙環境改善服務等。營養餐飲特約單位已於去年12月21日調查春節有餐飲需求者，將於春節前提早發送代餐，讓長輩溫馨過好年。

▲▼花蓮鄉親可預約春節長照服務，讓有需要的民眾在春節期間持續獲得照顧，辛苦的照顧者也能妥善休息。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

朱家祥說，花蓮長照服務春節不打烊，在外縣市讀書、打拼的子女們返鄉團圓、陪伴長者，但也有失能獨居長者，沒有兒孫陪伴，更需要長照服務，請鄉親務必事先向提供服務單位申請，以利服務單位提前做好準備（春節長照服務機構名單請逕上花蓮縣照顧管理中心網頁最新消息http://long-term.hlshb.gov.tw/news/detail/816查詢），也感謝各特約單位，過年期間持續提供服務，讓家庭照顧者不僅能在假期安心出遊，日常生活需受照顧的長者也能獲得妥善照顧，讓花蓮鄉親平安過好年。

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