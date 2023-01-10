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哈利梅根「為何不放棄頭銜？」　他這樣回答…近半數英國人怒炸

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

▲哈利與梅根為何不放棄英國王室頭銜，哈利王子首次做出回應。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子10日出版自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯），他於美國時間周日（8日）接受CBS節目《60 Minutes》專訪時被知名媒體人安德森庫柏（Anderson Cooper）問到，為何他和妻子梅根不放棄王室頭銜？哈利對此首次回應道，「那會有什麼不同嗎？」英國人如今對哈利的好感度已降到前所未有的低點。

▲▼英國哈利王子10日出版自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯）。（圖／路透）

▲英國哈利王子10日出版自傳回憶錄《備位》（Spare，暫譯），倫敦書店已掛出銷售看板。（圖／路透）

據美國《時人》雜誌報導，38歲的哈利王子為宣傳新書接受電視訪問，節目主持人安德森庫柏就脫離王室後的他提出了一個尖銳的問題，「為什麼不放棄你們的公爵和公爵夫人的頭銜呢？」哈利則反問，「那會有什麼不同嗎？」這回應幾乎等同於證實他和梅根都沒打算放棄英國王室頭銜。

總部設在英國的網路市調與數據分析公司「YouGov」為《泰晤士報》進行的一項調查顯示，在哈利夫婦6集Netflix紀錄片上架與哈利自傳回憶錄爆出醜聞後，有44%英國受訪者認為哈利王子「應該被拔除頭銜」，約53%的人則認為哈利和梅根不配得到其他王室成員的道歉。不過，也有51%的人表示兩人仍應參加5月份查爾斯國王的加冕儀式。

在「YouGov」揭露另一項5日到6日進行的民調中，英國人對哈利王子的支持度創下2011年有調查數據以來的歷史新低，只有26%的受訪者對哈利抱持正面看法，比去年12月初又下降了7個百分點。另外，對哈利持負面態度者則從59%上升至64%。對於梅根抱持負面看法的比例則大約維持在65%，沒有明顯變動。

專訪中安德森庫柏也問哈利，為何要將家族矛盾放到檯面上談論，「為何如此公開？為何揭露你和父親、兄長的對話？你們說你們試圖私下解決這些事。」哈利回答，「每當我試著私下處理時，就會出現針對我和我妻子的簡報、洩密和栽贓。你知道，我們的家訓是『從不抱怨、從不解釋』，但那就只是一句格言，實際上難以成立。」

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