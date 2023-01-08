　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

▲▼哈利王子,查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲ 哈利回憶錄恐怕使父子關係進一步惡化。（圖／達志影像／美聯社、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子自傳《備胎》（Spare）未出版先轟動，書中揭露兄長威廉王子對他動粗、妻子梅根和大嫂凱特的爭端等爆炸性內幕，似乎只會加深他和王室的裂痕。王室內部人士就透露，因為哈利洩露太多家族祕辛，國王查爾斯三世已經決定，不讓哈利參與他的加冕典禮。

王室消息人士向《星期日泰晤士報》表示，「從目前的情況看來，哈利王子不會參與典禮」，查爾斯已經完全將他排除在5月6日加冕典禮的規劃以外，代表若哈利選擇出席，只能以觀眾身份觀禮。

知情人士披露，《備胎》內容外流後，查爾斯和威廉都非常生氣，因為哈利絲毫不留情面，將哥哥形容成一個虐待他的惡霸，在皇宮裡將他打倒在地，甚至稱他為「宿敵」。

哈利也對查爾斯開槍，再度強調他是個不稱職的父親，在黛安娜王妃逝世後就對他不管不顧。儘管書中砲火主要對準威廉，王室一名友人坦言，「國王受到的傷害並沒有比較少。」

目前尚不清楚哈利是否會參加查爾斯的加冕典禮，他和梅根的Netflix紀錄片上架後，去年12月曾有白金漢宮內部人士透露，查爾斯仍計畫邀請他們，「門永遠是半開的」。

然而，哈利近期接受《獨立電視台》（ITV）專訪，第二支預告片中他便表示不願出席，認為這取決於他的家人，「有很多事需要討論，我真的希望他們願意坐下來談談。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

ET快訊
看完不敢吃了！　南韓旅遊「恐怖真相」嚇壞一票人
王世堅被炎上到臉僵！網怒「1段子」最惡劣　要博恩公開道歉
快訊／「茶の魔手」撐不住了！　飲料全貴5元
快訊／北市熱炒店出事了！　20歲男遭刺穿心臟慘死
快訊／南昌重大車禍！　17人身亡
蔥麵包30分鐘完售！　台中人氣店「抵制代購」遭負評攻擊
快訊／高雄格鬥賽出事了！　選手急救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

日相岸田赴美會拜登！將發表「日美共同宣言」　強調台海和平

美學者讚台灣「延長兵役」跨出重要一步！　直言歐洲正付出代價

猴子打劫！他爬上火車頂撿拖鞋　一碰高壓電「當場燒成焦屍」

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　台灣鄉民看完開酸：您已超塑

女歌手踩空摔下3公尺高舞台！　歌迷面前骨折腦震盪

鐵門噴飛撞倒老婦！下秒黑車殘忍輾壓　肇逃駕駛隔天離奇猝死

中國今開國門！增至21國拉疫情警報　邊境限制一次看

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

小S「主動密派翠克」不理陳漢典　蔡康永起身拒錄：太辱沒我身分

陶晶瑩心疼小甜甜開轟　「其實有很多人是幫兇」

杜賓犬見狗夥伴落水成焦點　下秒跳泳池「裝溺水」求關注

開箱「取精室」設備齊全　醫幽默：護士不會幫你

新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

日相岸田赴美會拜登！將發表「日美共同宣言」　強調台海和平

美學者讚台灣「延長兵役」跨出重要一步！　直言歐洲正付出代價

猴子打劫！他爬上火車頂撿拖鞋　一碰高壓電「當場燒成焦屍」

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　台灣鄉民看完開酸：您已超塑

女歌手踩空摔下3公尺高舞台！　歌迷面前骨折腦震盪

鐵門噴飛撞倒老婦！下秒黑車殘忍輾壓　肇逃駕駛隔天離奇猝死

中國今開國門！增至21國拉疫情警報　邊境限制一次看

梅西力壓姆巴佩獲「世界年度冠軍」　法國權威媒體認證

燦星旅遊佈局24遊輪品牌「全台之冠」　三大動能力拚轉虧為盈

新房1格局「踩床才能拿衣服」超常見！年輕人曝3關鍵：仍會買

新魔王XBB.1.5殺入至少29國　專家曝1招就能自我保護

大陸今起解封！春節飛陸「4航點」航班訂位率破8成

享受摩洛哥度假風情！攻略7間宜蘭人氣咖啡廳　必點卡哇伊西瓜吐司

5.8億珠寶埋在這！二戰「納粹藏寶圖」曝光　荷蘭村莊掀尋寶熱

哈利讓老爸傷透心！　查爾斯加冕典禮爆「不准他參與」只能當觀眾

王鴻薇投票插曲接二連三！　「嗆中阿北」攔阻陳情被警方帶離

宜蘭刑大隊長遭爆「辦公室喝酒續攤」！警調監視器　真相曝光

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

國際熱門新聞

招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」

正妹網紅16歲罹罕見骨癌　家人證實死訊

男大生喊累「被誤診焦慮症」　1月後身亡

攀岩落地右腳秒斷裂見骨　他傻眼扶著自己腳掌

啦啦隊妹豪乳狂彈3分鐘！　鄉民：您已超塑

19歲妹激戰前任　孩子獨留車上窒息亡

女歌手踩空摔下3公尺高舞台！　歌迷面前骨折腦震盪

中國今開國門！　增至21國邊境限制一次看

時空旅人預言2023年將有「5大災難」

老婦被鐵門撞倒遭車輾過　肇逃駕駛隔天猝死

泰國：9日起旅客入境須出示疫苗接種證明

半導體寒冬延續　三星第1季營利恐現赤字

華府30億美元助基輔　烏稱俄擬再動員50萬人

FTX債主超過100萬人　美政府為受害人立網站

更多熱門

相關新聞

威廉「叫專機起飛」別等哈利！女王駕崩內幕曝

威廉「叫專機起飛」別等哈利！女王駕崩內幕曝

英國前任君主、女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於2022年9月8日逝世，臨終前現任國王查爾斯三世、威廉王子等晚輩都搭乘專機趕回巴爾莫勒爾堡（Balmoral），但哈利王子卻來不及見到祖母最後一面。現有消息傳出，是哥哥威廉下令讓空軍專機在「沒有哈利」的情況下趕緊起飛。

梅根稱凱特王妃「懷孕腦」　遭王室教訓

梅根稱凱特王妃「懷孕腦」　遭王室教訓

哈利王子自爆17歲吸毒！在阿富汗射殺25人

哈利王子自爆17歲吸毒！在阿富汗射殺25人

威廉爆動手弄傷哈利　揪衣領狠甩在地

威廉爆動手弄傷哈利　揪衣領狠甩在地

哈利王子：我想要回父親和哥哥

哈利王子：我想要回父親和哥哥

關鍵字：

英國王室查爾斯三世威廉王子哈利王子

讀者迴響

熱門新聞

地勤蹲下撿文件！下秒遭飛機輾死

王世堅《炎上》最神秘嘉賓曝光　韓國瑜說話了

謝承均還原「白家綺談小甜甜哭」

新竹棒球場　施工廠商董座回應了

陳維齡真演過戲！露雙峰演「皮卡丘」

汪小菲2度收大S律師函！深夜直播飆罵「有臉嗎你」

李連杰79億財產都給她！　61歲利智凍齡正面照曝光

Jessie J驚喜再宣布：我懷孕了！

南昌凌晨重大車禍致17死、22傷！交警發文示警

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台AV女優曝秘辛...1事讓男優進入狀況

成功嶺新兵：林北殺人犯！　嗆女輔導長

經過就想買的飲料店？鄉民推爆這1家

明全台有雨！　下波恐「濕冷寒流」時間曝

LINE隱藏版「兔年祝賀貼圖」太可愛！35款免費下載

更多

最夯影音

更多
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應
男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

男搬PS2與友重拾大學回憶　想盡辦法開機！成功秒歡呼

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

小三通復航首日87人進出港　夫妻分離3年興奮躍身擁吻！

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

舒華首次IG直播：打字快點！　驚見「粉絲男友腿毛」笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面