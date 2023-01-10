仿《玩命快遞》開奧迪A8運毒！4黑幫聯手跨境走私2500萬K他命

▲刑事局10日宣布偵破桃園小南門幫等4黑幫操盤跨境運毒案，逮捕7名涉案人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊10日宣布破獲台灣首宗以鋼瓶內裝「樹酯」夾帶進口大批K他命毒品案，刑事局偵三大隊透過進口貨品大數據分析，發現這批來自德國的樹酯鋼瓶相當可疑，警方會同關務署台北關開箱查驗，當場查扣13.7公斤、市值達2500萬元新台幣的高純度K他命。

警方監控發現桃園地區的小南門幫、血鷹幫、四海幫、竹聯信堂共同集資跨國運毒，並仿效好萊塢電影《玩命快遞2》傑森史塔森駕駛Audi A8豪車運毒，所幸運毒手駕駛技術並不高明，遭警方國產偵防車團團包圍當場逮捕。

刑事局偵三大隊會同關務署台北關、北市刑大、南港分局、新北市海山分局、桃園市刑大、中壢分局共組專案小組；在鎖定該批毒品後，報請台北地檢署檢察官志指揮偵辦，警方先把鋼瓶樹酯包裹內毒品取出，再派喬裝快遞員的刑警送貨上門，警方去年11月20日行動先逮捕第一層收貨的陳姓（33歲）、小南門幫成員冉男（32歲）。

警方指出，該運毒集團設下4層斷點，第一層運毒手配備高性能Audi A8、A3等轎跑車，其中光是A8轎跑市價就高達500多萬，運輸規模堪比電影《玩命快遞2》、出動數輛市價僅50萬元的國產偵防車、便衣幹員荷槍將A8團團包圍，當天同步在桃園市某洗車場、停車場層層突破，逮捕第二層轉運手血鷹幫陳姓幫眾（35歲）、四海幫王姓成員（29歲）。

警方當天根據落網運毒手、收貨手陳述，再奔赴桃園、中壢地區逮捕第三層幹部楊男（23歲）及有竹聯幫信堂背景的主嫌魏男（30歲），並當場查扣AUDI A3、A8轎跑車各一輛，購毒贓款99萬餘元、犯案聯絡用行動電話10支，由竹聯幫信堂、四海幫、血鷹幫、小南門幫所組的跨國運毒集團遭警方瓦解。

警訊後，該運毒集團一二層的毒品收貨、運輸犯嫌均坦承收受10萬元走路工協助運輸毒品，但楊男否認涉案，堅稱遭到別人誣陷，第四層主嫌則坦承從德國走私進口K他命，但該毒郵包寄件地址僅寫上「德國某律師事務所」並未標明住址，顯然也是歐洲發貨端亂寫，由於魏、楊兩人否認涉案，拒絕供出上手，2人移送後遭檢察官聲押獲准，其餘運毒幫眾遭檢察官裁定8-15萬元交保候傳。

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