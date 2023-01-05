政府「普發6千」淪詐團新梗？刑事局尚未接獲報案再提4點防詐

▲針對網傳詐團搭上政府普發6千元散播詐騙簡訊，刑事局提出澄清。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

對於近日有網路傳聞：「政府發$6000元家人已收到簡訊按連結進去，詐騙集團的行銷手法、速度真厲害...大家要跟家裡年紀大的提醒別亂點」等詐團搭上政府退稅於民的歪風，行政院已於1月5日發布聲明強調，不會用簡訊方式通知民眾領取現金，刑事局嚴肅對待，經上午清查165專線受理報案資料，目前尚未接獲民眾反映或報案。

刑事局指出：詐騙集團假借大眾矚目時事議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，呼籲民眾若瀏覽簡訊中的惡意連結，輸入「個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號」等資料，將有可能被植入惡意程式竊，或竊取帳號、信用卡認證碼，將導致民眾財損，為提醒民眾避免受騙，警方的165專線特別彙整常見簡訊詐騙手法提供民眾識別。

一、假冒送貨業者：誆稱包裹資訊有誤，要求點擊連結修改。

二、假冒政府機關：誆稱政府發放補助金，要求點擊連結確認。

三、假冒帳單欠費：誆稱有帳單欠費，要點擊連結支付。

四、假冒金融機構：誆稱銀行帳戶有問題，要點擊連結查看。

刑事局呼籲，民眾切勿點擊手機中各類不明來源所附的簡訊連結，民眾如接獲詐騙簡訊，除撥打165專線提供外，亦可透過「165全民防騙官網或警政服務App」，填入「姓名、聯絡電話、並將收到的惡意訊息複製貼上」，並將訊息內容截圖上傳後送出，就可快速完成詐騙訊息檢舉，讓警方通知電信業者進行封阻。

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