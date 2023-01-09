2022年第4季投資詐騙12.2億！小資女匯款抽虛擬幣　600萬飛了

▲2022年第4季台灣投資詐騙攀新高，刑事局提出預警。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

年關將近，加上近來全球經濟表現疲弱，民眾開始設法投資增加自己的收益，刑事局統計假投資詐騙案件財損案件在去年第4季達12億2763萬新台幣、與110年同期的7億250萬飆升7成，值得注意的是，2022年第4季相較於同年度第3季的8億6997萬，財損金額也同步飆升4成，呈現成長趨勢。警方籲請民眾切莫輕信網路假投資邀約，以免造成額外財損。

北部地區一李姓女子退休後靠保險及年金養老，平時有操作股票投資的習慣，熱中參與投資課程，2022年11月她使用臉書，看到免費投資股票教學課程，主動加貼文提供的LINE帳號詢問課程，參加股票大師的課程一個月，使用一對方提供的股票投資平台操作，其他成員頻頻獲得超高報酬，讓李女心動不已，她繳交近萬元會費，順利使用該平台投資。

李女被該集團邀約進入「VIP群組」，群裡成員紛紛匯款，李女在從眾效應下投入50萬，匯款不到一週就有1.5倍獲益，李女陸續臨櫃匯款4百多萬，即便匯款過程中銀行員多次關懷，李女仍以「購屋及房屋修繕」為由堅持匯款，等到12月中旬平台「獲益了結」，關閉該平台，李女直接被踢出群組，才發現遭詐騙退休金難以追回。

中部另一名洪女本職是名汽車業務員，同樣在臉書看到免費「股票當沖教學」廣告，主動加LINE群上課，未料詐團老師除了上課、還不定時發紅包提供會員投資，洪女上了兩週課程，遭同學洗腦該投資平台低風險高獲利，讓她深信加入投資。

洪女經投資老師、成員慫恿之下匯款抽「未上市虛擬貨幣」洪女第1次匯2萬元，詐團還出金5千元獲利給她，洪女放下戒心前後匯款8次，匯款金額高達600多萬元，直到向朋友借錢，才被告知可能是詐騙，她回頭在群組要求拿回投資本金獲利，隨即遭到踢出，連原先投資的平台也消失，小資女這才無奈報警。



刑事局提醒：假投資主要手法有3種：簡訊電話邀請入群組誘買飆股；或者透過社群媒體信任圈套，誘騙投資代操；以及假冒名人開投資群組，報飆股炒作股價，安排群組假會員一窩蜂跟進，讓民眾陷於低風險、高獲利的錯覺遭到詐騙。民眾須建立透過網路社群、通訊軟體任開設的投資課程、邀約幾乎都是詐騙。民眾若有疑問請先撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

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