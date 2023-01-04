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竊電集團害台電損失1707萬！水電工曝「生意太好」被收押

▲警方逮捕竊電集團成員並起獲鋼印等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕竊電集團改裝電表的涂姓水電工，起獲鋼印等贓證物。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局電信偵查大隊2022年接獲台電公司北區營業所報案，台電人員發現北部地區有多達46個電表出現流量異常問題，原本每期電費高達萬元的營業處所並未搬遷或結束營業，但電費卻驟降到數百、1千多元，台電人員懷疑電表遭人破壞更改導致計量失準，警方會同台電工程師清查證實電表遭改造，刑事局在去年12月間陸續發動搜索行動，逮捕黃姓主嫌及物業管理公司、操刀改電表的水電工等竊電集團成員7人到案。

刑事局電偵大隊會同北市警信義、北投、文山一分局、新北警淡水、蘆洲分局共組專案小組，報請士林地檢署來股檢察官劉東昀指揮偵辦。調查發現，主嫌黃男（44歲、詐欺、毀損等多項前科）勾結新北市三重區知名資產管理公司董事長特助焦男夫妻竊電。

▲警方逮捕竊電集團成員並起獲鋼印等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

黃嫌與焦男等人承租多個房屋物件當起二房東，並私設電表向房客收每度電4-5元新台幣電費，但黃嫌私下卻委託涂姓水電工破壞改裝台電電表，藉此減緩電表轉動，讓每期高達萬元的電力花費驟降到數百元。

當起二房東的黃嫌則在租客屋內裝設獨立電表，一方面向台電竊電省錢，卻又實際按租客消耗電力收取每度4-5元的電費，加上承租者不少是網路伺服器公司及礦場掏金民眾，經台電公司精算，黃嫌等人從2019年起竊電，竊取電力度數高達284萬度，須追償電費高達1707萬元。

▲警方逮捕竊電集團成員並起獲鋼印等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

台電人員發現，涂姓水電工改裝電表相當專業，不僅熟稔台電工程端稽查內規，自備整套台電電表防拆的封緘鋼印，也搭配與台電人員使用、相同的鉛封金屬塊，是以改裝電錶減緩電盤轉動不露痕跡，讓台電工程人員難以發現；涂嫌改裝單一電表收費2.5-3萬元價格，光是配合黃嫌等人近年爽賺約140萬元，但台電經電費數據勾稽，發現改裝電表的用戶前後電費落差太大，報警調查才追出遭竊電真相。

檢警追查發現，黃嫌勾結新北該物業管理公司負責人特助，以上述手法先後改裝台北、新北、桃園、新北共46處電表，涂姓水電工獲利140萬，警方去年12月收網逮捕黃嫌、焦嫌夫妻及涂男情侶檔等7人到案。

警訊後依觸犯《刑法》詐欺、竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，涂姓水電工坦承收費幫改電表竊電，但因生意太好「工程根本做不完」，檢方將釐清他涉其他竊電案程度，訊後裁定羈押禁見。

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