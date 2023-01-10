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竹市友善步行環境獲肯定　獲營建署頒獎表揚

▲新竹市111年度政策作為獲得非六都第一名。。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市111年度政策作為獲得非六都第一名。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

內政部營建署近日舉辦110年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」頒獎典禮，由內政部主任秘書張琬宜、營建署署長吳欣修頒獎，新竹市榮獲道路養護與人行道考評甲等及政策作為非六都甲組第一名殊榮，新竹市長高虹安表示，感謝內政部及評審對本市道路養護及人行環境的肯定，本市將持續推動友善行人的交通政策，為新竹市民打造宜居城市。

高虹安表示，在延續推動本市以友善行人的人本交通環境政策下，將以世代共融，落實身心障礙平權，推動新竹生活無障礙城市，並配合促進經濟繁榮，整合既有舊城復興、商圈重整地區等重點地區優先改善人行步道設施，為新竹打造宜居城市。

工務處表示，本市市區道路長約490.3公里、人行道約301.4公里，110年人行道普及率61.48%，獲得道路養護與人行道考評甲等(縣市型)績優，實際作為有道路養護、人行環境、交通工程等列為考評項目，本市對於道路平坦、整潔維護、排水設施、通行暢通性、安全性等最為重視並加強改善，如經國路、東大路為安全改善的轉角庇護島、行穿線退縮、整潔的設施減量及共桿整併等，提供市民安全、舒適、優質的通行空間。

工務處指出，本市政策規劃作為獲得非六都甲組第一名，評審委員對於落實管線單位「聯合施工、責任加重」、道路養護巡查與修繕制度進而提升路平品質、推動通學步道改造、公共自行車租賃系統建置及營運管理加以肯定，另外在整合現有法規、路平提升道路品質、加強市政宣導提升市民觀念等管理上具創新作為。

市府表示，感謝評審委員們對市府團隊改善道路養護及人行環境推動的肯定，本市持續改善及維護道路環境，為市民提供安全、舒適的道路環境，讓市民享有安全平順的道路品質，未來更會將市民朋友的使用體驗做為推動政策的重要考量，以祈全面提升施工品質，落實友善行人政策。

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