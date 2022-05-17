新竹市立棒球場最後整修階段　迎接7月主場首戰

▲新竹市長林智堅開箱新竹市立棒球場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府投入12億元原址重建竹竹苗唯一符合職棒規格棒球場，工程進入最後裝修階段，新竹市長林智堅視察市立棒球場，預告首場賽事7月登場！他特別感謝中央挹注經費，打造三個全台第一，設有智慧化地下停車場；場內高桅桿燈均採LED智能燈具；首創外野牛棚，更換投手時選手將由外野步行至內野，增加賽事氣氛，期待7月和市民朋友一起迎接主場首戰！

林智堅視察市立棒球場工程進度，分別體驗觀眾席、VIP室與頂樓的觀賽視野，開箱全台球場第三大的LED全彩大螢幕。市立棒球場目前已完成草皮、球場防護網、防撞墊、自動噴灌等工程，待細部傢俱、環場LED及外觀立招完成，相約市民朋友7月一起進場看球。

林智堅表示，市立棒球場落成至今46年，陪伴許多新竹人長大，但有主體結構老舊、耐震係數不足等問題，市府108年啟動重建工程，今（111）年將完工，為味全龍雙主場之一，迎接中華職棒下半年球季，完成在地居民多年來的期盼，更盼在各專業團隊進駐下，達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。

工務處說明，新竹市立棒球場四大特色，第一，為台灣首座棒球場規劃地下停車場，且全國首創智慧調撥停車，依賽事規模調撥汽車格為機車格；第二，地下室頂板結構採無梁板設計，出入口處高度達220cm，停車位高度為300cm；第三，球場設置6支高桅桿燈，全台唯一均採用LED燈具並規劃智能控管，依場內活動形式控管燈具開啟數量達到節能效果；第四，全國首座牛棚區設置在外野；另也設有LED全彩大螢幕，為全台球場第三大，搭配電子螢幕計分板，提升球迷觀賞體驗。

工務處指出，有棒球場靈魂之稱的內、外野草皮已鋪設完成，規格採用高爾夫球場常用百慕達草419草皮，養護工作需進行至少3次以上補植與滾、整平與補鋪砂、割草，可調整洩水坡度，增加表面逕流完整度及平整度，也進行積水測試，每天自動噴灌澆水3至5次，使草皮的生長狀況更佳。

市府說明，棒球場建築主體為地下1樓、地上4樓，1F規劃商店、售票口，2F觀賽空間，3F VIP室，4F為觀賽空間，觀眾總席次達1萬席；行政區位於4F辦公室，球團則使用B1及1F空間，地下室為停車場。