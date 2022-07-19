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颱風期將至　竹市防災提前整備「全市地下道檢視」

▲陳章賢代理市長視察南寮抽水站。。（圖／新竹市政府提供）

▲陳章賢代理市長視察南寮抽水站。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

有鑑於今（111）年6月29日降下時雨量高達67毫米急降雨，且因應颱風季來臨，陳章賢代理市長近日率相關局處，針對易積水區域進行視察，包含全中興地下道、北新竹站、天府路至南寮抽水站，要求相關單位加強各項防災整備工作，市府也透過防災智慧監控、柵欄自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。

新竹市代理市長陳章賢在工務處游蘭英副處長、消防局陳家慶副局長陪同下，視察易積水區域、了解改善措施與進度，也邀請當地里長一起參與、提供第一線反饋，過程中由消防局試操作隆恩圳水門機制、南寮抽水站操作人員也試啟動機器運作，並至中央監控室觀看即時畫面。

陳章賢表示，為防範豪大雨造成積淹水，工務處已委託專業廠商，針對全市所有地下道進行檢視，如配電線路、抽排水設施、柵欄線路等細節逐一體檢，並增加地下道巡檢維護廠商，由1家廠商或1名專責維修人員負責單一地下道，以提升處理即時性，並針對地下道周邊箱涵雜物定期清淤。

工務處指出，天府路雨水下水道出水口如逢漲潮或外水位過高，恐導致內水不易排出，為此，工務處啟動排水分流工程，以分流天府路D幹線排水，預計本月底完工。屆時可分流天府路、榮濱路、尚濱路、興濱路及東大路四段之排水，改至B幹線及南寮抽水站進行蓄水分洪及抽排，可有效解決南寮地區易積水情形。

此外，全中興地下道二側入口將各設1條截流溝、2台抽水機，並加大集水井開口，增加溢流面積，更換集水井內2台抽水機為功率較高之設備，也定期清理集水井落葉等雜物；另於靠農田側則設置擋水矮牆，減緩外部農田水流入地下道，擋水矮牆已於７月初施作完成。

針對台鐵北新竹站，除既有排水溝、雨水下水道之外，新設東光路橋、八德路19巷口截流溝與集水井，往八德路方向雨水下水道排水，減少水流匯集北新竹站情形，工程預計9月底完工。

工務處說明，因應地下道遇強降雨易發生積水，市府過去已做出三大措施，結合影像監控，能在短時間掌握水情即時應變，第一、針對易積水之16處車行地下道建置監視錄影設備，即時掌握地下道積水情形，啟動應變程序。

第二、太原路、全中興、光復路、西大路、元培街及柑林溝等6處地下道入口設置淹水自動警示，當積水超過10公分，柵欄即發出警示閃光，並由告示牌提醒禁止進入；超過15公分柵欄則自動放下，避免車輛誤闖受困。

第三、凡新竹市10分鐘雨量達5mm或時雨量達30mm以上時，透過消防局24小時監控致災性氣候，立即派員前往重要水門確認啟閉狀態，及早防範淹水情事。

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