西大路地下道44年首度大規模整修　打造新城市通廊

▲西大路地下道啟動44年來首度大規模整修。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市府投入8千多萬元，啟動西大路地下道44年來首度大規模整修，新竹市長林智堅今出席開工典禮。他指出，西大路地下道是市區連接科學園區的重要道路，啟用至今出現漏水、行人空間不良等問題，此次邀請曾操刀前後站、東大路地下道的「地下道達人」雲開建築師事務所，透過設計力導入打造新城市通廊，預計年底完工，期間交通配套措施也已完成，盼市民體諒。

林智堅表示，西大路地下道使用率高，尖峰時段每小時汽機車流量高達2200多輛，但啟用至今44年卻沒有大規模整修。因此，市府自2019年啟動規劃設計，但積極爭取中央補助都未果，特別感謝新竹市議會支持，今年改市府自籌8200萬元，進行大規模整修，期盼改造後能讓民眾使用上更便利。

林智堅強調，他上任後陸續啟動多項大型公共建設，完成市民2、30年來的期待，如新竹市立馬偕兒童醫院、公道三、香山綜合休閒運動館、大坪頂永恆之丘，還有今開工的西大路地下道等，「施工的白色圍籬打開後都煥然一新！」透過設計力導入公共建設、翻轉城市，更照顧好民眾需求。

林智堅指出，因施工交通陣痛期，他已要求相關工務處、交通處做好配套，如替代道路規劃、交通宣導，施工也要以集中連續作業、減短作業期間、封閉道路前置完善為執行原則，並加速趕工，縮短對市民造成不便、減輕衝擊，盼市民多包涵。

工務處說明，施工期間交通衝擊減輕措施如替代道路、宣導措施，將分階段宣導， 預計4月底開始，白天非交通尖峰時段，採局部封閉一個車道施工，開工與完工期間視需要夜間封閉道路施工，暑假期間則將全封閉45天。

市府指出，林智堅市長上任後推動步行城市，打造安全、舒適的示範道路，讓行人好走也創造全新公共空間，過去陸續完成新竹火車站周邊、竹蓮地下道、東大路整建，今西大路地下道改建也預計在今年底完工。

工務處表示，西大路地下道長150公尺、寬14公尺，因牆面裂縫造成地下水滲漏形成壁癌，且位處低窪排水不佳，人行步道常見濕滑、積水陰暗；既有格子樑結構在兩側鄰房及地下水壓等側向壓力造成隆起現象、路面柏油狀況差、加上照明不足，給人陰暗、潮濕、治安死角的印象。

工務處指出，此次改建計畫包括硬體設施加強、整體防水、增加照明設施、補強結構、修補鋼筋外露、地下道原有柵欄及淹水管制系統重建等，並將整合地下道機、車、人行道景觀，整體空間環境美化，將以溫暖明亮的木質色系，全面點亮地下道，營造新的城市景觀通廊。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導