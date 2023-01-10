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揪感心！台東縣警副局長深入南橫　慰問山區同仁春節執勤辛勞

▲台東縣警察局副局長林宏輝前往慰問台20線─「南橫公路」沿線派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣警察局副局長林宏輝前往慰問台20線─「南橫公路」沿線派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

於農曆春節前夕，台東縣警察局副局長林宏輝代表局長葉超鴻，在駐區督察員賴志成、關山分局副分局長温綮騫及第二組組長楊有富等人陪同下，於9日，前往慰問台20線「南橫公路」沿線向陽、利稻、霧鹿及初來等派出所，為執行「112年加強重要節日安全維護工作」的同仁們加油打氣，並發送慰問品及紅包，同仁對於長官的關懷均表「揪感心ㄟ」！

近日寒流一波波來襲，位處於海端鄉海拔2,312公尺的向陽派出所，室外最低溫達負2度。台東縣警察局副局長林宏輝有感於此，特於9日，前往台20線─「南橫公路」沿線各所慰問。林副局長表示，「112年加強重要節日安全維護工作」自1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三項為工作主軸，在維護山林治安上，該分局在治安平穩上，結合林務局與保七總隊，組成堅不可破的「鐵三角」，共同擔負起守護山林的重責大任！

▲台東縣警察局副局長林宏輝前往慰問台20線─「南橫公路」沿線派出所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在交通順暢上，於大關山隧道口、六口井溫泉及霧鹿天龍吊橋等知名景區路段，落實執行交通疏導勤務，維護車流順暢及交通安全；在民眾安心上，於山友迷途、受困或受傷時，均能在第一時間伸出援手，再與消防救難人員協助他們脫離險境！

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