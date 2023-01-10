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台東暖警引社會暖流助弱勢　送生活日常用品及紅包好過年

▲警員邱成發引社會愛心資源，轉贈石墨烯棉被、生活日常用品及麵，還有紅包，送予村內獨居長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警員邱成發引社會愛心資源，送予村內獨居長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

農曆年前，台東縣警察局關山分局崁頂派出所警員邱成發引社會愛心資源，轉贈石墨烯棉被、生活日常用品及麵，還有紅包，送予村內獨居長者，總計共有3戶收到這份愛心物資。村民們也稱讚真是「警察心、菩薩行」，尤其在寒冬時分讓人感到特暖心！

關山警分局崁頂派出所警員邱成發執行家戶訪查勤務時，均會主動關心轄內低收入戶及弱勢家庭生活起居，經常性自掏腰包送米及修水管，邱員有感於近日寒流來襲，看到有些低收入戶連張床都沒有，僅鋪著被褥在地上，或擠在一張單人床上，實在難以抵禦寒流的侵襲，遂利用勤餘時間前往池上市區大型傢俱行，向老闆告知上述狀況，邱員的用心與愛心深深打動了店家，二話不說提供店內回收堪用二手床墊，並由邱員轉贈轄內低收入戶，邱員感謝老闆的援助後，馬不停蹄的以自用小貨車轉送低收入戶，讓他們能溫暖的渡過寒冬。

▲警員邱成發引社會愛心資源，轉贈石墨烯棉被、生活日常用品及麵，還有紅包，送予村內獨居長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

於9日更引社會愛心資源，利用勤餘時間親自將石墨烯棉被、生活日常用品及麵，另外還有紅包，轉贈予轄內獨居長者，該善行也成為鄰里間的佳話美談。另外警員邱成發因積分名列前茅且表現優異，於9日擢升為巡佐，並調任池上分駐所為更廣大的民眾服務。

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