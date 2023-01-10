關山鎮托小朋友喜獲寒假作業　點讀雙語教材陪伴快樂學習

▲關山鎮長彭成豐到鎮立幼兒園看望小朋友，送給每位小朋友一份雙語點讀學習教材。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



即將迎來今年的農曆春節連續假期和寒假，台東縣關山鎮長彭成豐特地來到鎮立幼兒園看望小朋友。彭成豐送給每位小朋友一份雙語點讀學習教材，是另類的「寒假作業」也算新年禮物；點到哪就發出生動的聲音解釋讓小朋友都覺得非常有趣，都說是很有趣的作業一點都不覺得累。

鎮長好！彭成豐一進到「關山鎮立幼兒園」小朋友們就開心問好，彭成豐向小朋友表示，下星期就要過新年也是放寒假的開始，鎮長希望小朋友放假在家時不要花太多時間看電視或是手機、平板等3C產品，因此特地挑選點讀教材來送給小朋友，即便老師和家長不在身邊陪伴也能輕鬆快樂的學習。



彭成豐說，和幼兒園師長討論後用心挑選雙語點讀互動教材作為小朋友另類寒假作業，由於有趣活潑的互動方式更像是「新年禮物」。幼兒園長王偵伊指出，點讀教材不僅能訓練幼童手眼協調感覺統合，生動有趣的內容、圖案更能提升孩子學習興趣；讓快樂學習氛圍融入日常生活中，即使沒有大人在旁指導也能輕鬆學會中文解釋和英文單字等。



提前拿到「寒假作業」小朋友開心就和彭成豐現場練習，幼幼班的對書本中的動物們介紹比較感興趣，大一點的幼童則是嘗試英文單字的發音。王偵伊表示，在平日上課期間園方都會安排課後輔導等課程，而放假期間則是希望讓互動方式的點讀教材陪伴小朋友學習過程不中斷。