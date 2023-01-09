寒士尾牙全台同步送禮到家　台東市新科市長擔任送禮大使

▲寒士尾牙全台同步送禮到家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「寒士吃飽30」尾牙是創世與華山、人安基金會策略聯盟，每年農曆年前關懷弱勢的重要活動，今年因疫情仍未平息，將延續去年送禮到家模式。9日早上活動開跑日，創世台東分院特別邀請新科上任陳銘風市長擔任送禮大使一同將年禮及紅包親送給植物人家屬，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會真摯的關懷與祝福。

阿汶從小出生為腦性麻痺患者，長大後雖可自行走動，但日常生活還是需要協助。15年前，因不慎噎到，缺氧過久成植物人，出院後由父母長期照護。8年前，創世提供到宅服務，護理人員得知其年邁雙親體力及經濟有限，便積極協助阿汶入住創世台東分院。

這幾年來王伯伯近乎每天風雨無阻，騎乘機車到院內探望，不時握握兒子的手，對孩子的關愛之情，溢於言表，但近2年疫情肆孽，父子只能透過通訊軟體相見，因疫情未完全解封，遲遲無法探視兒子。創世台東分院特地邀請陳銘風市長一同送年禮至阿汶家，並貼上春聯，除舊佈新，希望弱勢家庭暖心也暖胃。

創世基金會台東分院王玉鳳院長表示，「第33屆寒士吃飽30尾牙」於9日展開送禮到家，將年禮及祝福紅包親送至全台清寒植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩手上。在歲末年終之際帶給艱苦人一餐溫飽一個應急紅包在疫情最嚴峻的時刻，台灣的社會依舊溫暖。