何時普發6千？　柯建銘曝行政程序：這些沒一個月做得完？

▲民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

政院日前宣布普發6千，國民黨則頻頻喊話年前就發、加碼到發1萬，對此，民進黨團總召柯建銘10日指出，只要在野黨有意見也要表決，加上一些相關程序，時間至少要一個月，請國民黨不要過於簡化、要爭功勞搶先做，這是政策飆車，過年前要發現金光作業就來不及，銀行也關門了，政策施行非常嚴謹、負責，要考量相關的法律條件。

柯建銘表示，昨天談過了，第一、朝野都有共識，總預算、法案13號要全部通過，才有機會談到延會、關於還稅於民的方式，國民黨已經提出自己的版本，這禮拜行政院會也會提出一個版本，兩個版本絕對不一樣，這部分也要討論，還要考慮民眾黨、時代力量的立場，這些都需要時間。

柯建銘指出，只要有一個黨認為要付委、有人認為要逕付二讀，這些不同意見都要經過表決，時間至少要一個月，請國民黨不要過於簡化、要爭功勞搶先做，好像是政策領先，但這是政策飆車。

對於發放時程，柯建銘直言，這些沒有一個月做得來嗎？過年前要發現金光作業就來不及，銀行也關門了，拜託不要以為國民黨贏了就可以放棄一切，這會種下以後失敗種子，政策施行非常嚴謹、負責，要考量相關的法律條件。

至於被視為炒房殺手鐧的平均地權條例今日三讀，引起建商不小反彈，柯建銘表示，立法委員本來就扮演民間跟政府的橋樑，建商有些意見當然要溝通，經過溝通、了解以後就不會恐慌，平均地權條例就是打炒房，政策目標很清楚，但也要讓市場交易秩序維持正常、活絡，這是政策平衡的問題。

柯建銘指出，經過和公會溝通、黨團內部會議，一定支持行政院版，但有關於私法人買房分為兩種：必須許可、需要許可，若是都更、危老，大家會擔心多久後許可，政府鼓勵都更、危老，政策之間不能對立，因此講定只要做出完成計畫，一個禮拜內要許可，大家就放心了，放在今天附帶決議，相信這樣的處理可以取得平衡。