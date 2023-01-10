太久沒騎上路熱車　排氣管太吵警攔查…「鎮店之寶」重機慘被沒收

記者陳崑福／屏東報導

從事大型重型機車買賣的簡姓男子，騎乘大型重機車排氣管發出巨響噪音，被屏東潮州警分局員警攔查，發現該號牌是以壓克力板所偽造，訊後依法開單告發並依偽造文書罪嫌移送法辦，讓他大呼得不償失。

▲簡男大型重型機車掛偽造車牌被開單送辦機車還沒入 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局光華派出所長吳俊生、警員鄞哲偉日前執行巡邏勤務時，於潮州鎮北門路段，發現一男子騎乘大型重機車排氣管發出巨響噪音顯有可疑，經警攔停稽查，經核對該機車號牌查無監理站車籍資料，且牌牌是以壓克力板所偽造。要求他出示證件供查證核對身分及詳加盤問，29歲的簡男見事跡敗露，遂向警方自認所駕駛車輛牌號係加工偽造懸掛駕駛。

經警方瞭解，簡男經營大型重機車買賣行業，稱該部機車是店內展示的鎮店之寶，因太久沒有發動藉著前往潮州鎮的倉庫時騎乘出來熱車，男子坦承為了避免違規遭取締，才會懸掛變造車牌，不料由因改裝排氣管而引來警方關注遭眼尖的員警發現識破，必須面臨刑責，大呼得不償失。據悉，該台機車市價20萬元，警方依違反道路處罰條例第12條對簡男舉發2張違規單並沒入車輛，另依法送辦。

潮州分局長簡彥匡表示，如果是使用自己做的車牌而非政府機關合法發放的車牌，不但要面對罰款，也會受到刑法上的制裁。更別說使用偽造大牌的車輛一樣會受到因為未依法規定取得安全審驗合格證明，且車輛沒入的可能。籲請車主不要以身試法，為了貪圖一時的方便而導致自己的愛車被沒入銷毀。