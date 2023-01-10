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台南警局長方仰寧將調職　黃偉哲：他戮力從公非常努力

記者林悅／台南報導

台南市警局方仰寧將調職，市長黃偉哲表示，警政署長黃明昭11日將與他討論市警局長人事布局。黃偉哲說，方仰寧局長這2年來戮力從公，非常努力，他非常肯定感謝，但現在碰到這個狀況，方局長也跟長官報告，因為高階警官調動是由中央作業，地方政府不會介入，未來警長人選，署長會來跟他討論。

▲台南市長黃偉哲，對方仰寧局長的戮力從公的努力與表現表示肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，對方仰寧局長的戮力從公的努力與表現表示肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，對於方仰寧局長的努力與表現，他肯定感謝，對於新任的台南市警局長到底要什麼條件，他認為只要將台南市治安做好就是好的警察首長，「我們希望說來台南服務的，不管是局長，或者是各階層的人員，都要把台南治安做好。」

▲台南市長黃偉哲，對方仰寧局長的戮力從公的努力與表現表示肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南市議員李宗翰指出，希望可以以找到對台南熟悉的高階警官，來帶領台南的治安。

民進黨台南市議員李宗翰指出，「對於高階警官布局部分，民進黨想要回應的是，台南的發生了很多的事情，如果真的要講是方仰寧局長的問題的話，其實也是不能全部怪他啦，但他認為方局長官運不好，對高階警官布局，未來的台南市警局長人選，本質還是希望可以以找到對台南熟悉的高階警官，來帶領台南的治安。」

▲台南市長黃偉哲，對方仰寧局長的戮力從公的努力與表現表示肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會當團書記長蔡育輝指出，台南警紀渙散，方仰寧局長表現勉強及格。

國民黨台南市議會當團書記長蔡育輝指出，他覺得方仰寧局長是65分勉強及格。他認為方局長運氣不好，不是以成敗論英雄，他覺得方局長任內發生很多事，88槍槍擊案、正副議長選舉案、偵查隊長私縱人犯、警官喝花酒，最後壓跨他最後一根稻草就是他的莊姓秘書室主任的風紀案等等，台南市可以說警紀渙散，且方局長處事嚴格，但警紀渙散，方局長的領導統御有問題，也希新的警察局長要挑有刑事背景的來台南，才能壓得著台南市的黑道。蔡育輝說，方局長與民意代表間也缺乏溝通互動，這部分只有50分，不及格，方局長的境遇，要怪誰就怪他自己命運不好。

▲台南市長黃偉哲，對方仰寧局長的戮力從公的努力與表現表示肯定感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲方仰寧表示他會承擔，接受長官人事安排，也籲請各界一起為警察加油。

方仰寧2020年1月26日接任台南市警察局長，不到1年即發生諸多重大社會矚目案件，台南2警遭刺殺案、台南學甲88槍槍擊案、麻豆分局偵辦肇事逃逸案風紀醜聞，2023年1月3線1星台南市警局秘書室主任莊武能傳涉嫌出恐嚇、拒捕案，台南警紀出包連連。方仰寧表示他會承擔，接受長官人事安排，也籲請各界一起為警察加油。

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