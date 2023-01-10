台灣燈會23款商品曝光　蔣萬安最愛「肩上這隻」：要買來送兒子

▲台北市長蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2023年台灣燈會即將在2月5日至19日於台北市盛大展開，台北市政府10日舉辦周邊商品發表記者會，首次曝光與19家國內設計品牌合作開發的23款燈會周邊商品，只見台北市長蔣萬安肩上擺著詢問度超高的「光源兔吸鐵兔玩偶」，直言自己最愛肩上的光源兔，未來要買一隻送給大兒子蔣得立。

為讓民眾沉浸於燈會饗宴，今年台灣燈會首次推出23款周邊商品，北市府與國內知名設計電商平台Pinkoi合作，邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，以可愛又吸睛的親民造型，吸引市民的目光。

蔣萬安10日也在肩膀上帶著「光源兔」出席記者會，被問到最喜歡哪款週邊商品？蔣萬安笑稱，「你看不出來我最愛哪隻嗎？就是我肩上的光源兔！」此次結合民間19個國內設計品牌，推出了23項周邊商品，包括大家看到的光源兔、小提燈、環保杯袋和親子雨衣外套等，目前在網路上討論度很高，「所以我也會買一隻玩偶給我大兒子（蔣得立）。」

至於此次兔耳燈、小提燈索取管道不同，民眾抱怨窗口未統一？蔣萬安回應，已請相關局處、中央交通部觀光局來協調，接下來信義商圈會有周邊商品實體據點，線上則透過Pinkoi平台販售，讓大家線上線下都可以購買到。

台北市產發局表示，市府透過公開機制，廣邀國內優秀設計團隊參與設計開發，最終精選出23款橫跨衣著穿戴、創意實用、品味美食、療癒香氛等全新設計品項，像是「光源兔環保杯袋」、「經典文字光源兔親子雙面純棉外套＆雨衣」、「轉轉光源蠟燭」等。

產發局指出，呼應今年燈會主題「光源台北」，每個人都是城市光點的概念，北市府同步推出有趣的新年運勢測驗，在測驗場景中融合台北市的特色，包含「台北車站」、「捷運列車」、「盆地」等等，透過光源兔的指引，測出不同的運勢結果，讓民眾測測自己2023年將成為什麼光。

最後，產發局提醒，目前燈會周邊商品已在官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」開賣，另外台灣燈會開展期間（2月1日至2月19日），松菸及信義商圈也有實體商店販售多項周邊商品，歡迎民眾屆時前往選購。