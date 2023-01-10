「被霸凌的一直是本土派」　美女醫曝綠營為何出現「高嘉瑜問題」

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「被霸凌的一直是本土派」　吳欣岱曝綠營為何出現「高嘉瑜問題」

▲▼基進黨台北市議員參選人吳欣岱。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲吳欣岱評論民進黨為什麼會出現「高嘉瑜問題」。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨近期選舉連吞三敗，黨內檢討聲浪不斷，也有部分人士將矛頭指向多次評論黨內問題的台北市立委高嘉瑜、議員王世堅，王世堅9日喊話，他跟高嘉瑜都沒做錯事，「不要再霸凌高嘉瑜」。對此，台灣基進黨的美女醫師吳欣岱表示，「被霸凌的一直都是本土派支持者」，指出民進黨會出現高嘉瑜問題，就是黨內「選票最大化」的思維所造成的副作用。

針對高嘉瑜不斷被自己黨內攻擊，吳欣岱表示，「我覺得被霸凌的一直都是本土派支持者」，她感嘆，「含淚」投票不是沒有原因的，「如果可以，政治能不能不要讓人含淚？」，她認為，今天會出現高嘉瑜的問題，就是民進黨黨內「選票最大化」的思維所造成的副作用，且初選機制就是用這樣的思維去設計。她指出，很顯然，這種設計雖然在短期能夠讓民進黨獲得最多的席次。但長期來看，同時也伴隨著核心支持者逐漸失去凝聚力，甚至裡外不是人的負面效果。

吳欣岱提到，「這是民進黨做為台派第一品牌的選擇與宿命」，不可能靠進入民進黨來改變。而這也是台灣基進黨一開始本著台灣整體利益的大局考量下，組建政黨的原因之一。她也直言，很佩服各位前輩長期的耕耘及能力，很多事情她妄加評論很可能冒犯了。但也請前輩多站在台灣的立場思考，「有些問題不能靠進入民進黨來解決」。

此外，吳欣岱也有志於參選2024港湖區立委，她曾表示，要不要參選的前提是看本土派選民的需求，她提到，自己會以台灣基進的身份做考量，至於是否與民進黨合作，要看後續政黨之間的協調及溝通，如果高嘉瑜獲得其他本土派選民的支持，自己會以本土派立場去監督，不會破壞大局。

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