麥擱燒啊！整地燒雜草廢棄物引火警　屏東打火弟兄疲於奔命

▲燒雜草、廢棄物引發火警 ，消防人員滅火。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近來農民進行農田整地作業，任意於山林田野引火燃燒，雜草火災頻傳，讓消防隊疲於奔命，甚至損及民眾農作物造成糾紛，田野引火屬於易致火災之行為，汙染空氣，消防局籲請友注意，以免觸法。

消防局表示，部分民眾忽視公共安全，貪圖一時之便，卻造成莫大的公共危害，倘波及到他人生命財產時，更觸及刑法公共危險罪，消防局基於維護公共安全之必要，嚴格執法，以保障人民生命財產安全。

消防局在此呼籲時近春節偶有民眾提前掃墓，請民眾用火時一定要記得「4不2記得」，以防範墓地火災發生：

1、「不」任意燒雜草－儘可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燒棄，並在旁警戒，以免飛火延燒。

2、「不」隨意丟煙蒂－抽煙時，請注意勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野火災。

3、「不」讓冥紙飛揚－燃燒冥紙時，應在旁留意其燃燒情形，以免因冥紙飛揚而造成災害。

4、「不」放爆竹煙火－建議使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如果必須燃放鞭炮，也應格外注意周邊防火及自身的安全。

5、「記得」撲滅餘燼－離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，請妥善運用水源將餘火澆熄後再離去。

6、「記得」隨手收拾垃圾－帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之 勞一併帶走，以維護環境的整潔。

消防局第四大隊長陳昆武表示，違法田野引火燃燒行為除依消防法規定處新臺幣3千元以下罰鍰，並會同環保單位逕行舉發，放火燒毀地為林班地者依違反森林法之規定處三年以上十年以下有期徒刑；失火燒毀者處二年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

另該大隊亦更積極協調轄內派出所加強巡邏，杜絕以燃燒雜草進行整地及敬神祭祖行為，並請林務局恆春工作站於好發雜草火警熱點噴灑阻燃劑及開闢防火線以防範山林田野火警，保障人民生命財產安全。