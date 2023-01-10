　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

麥擱燒啊！整地燒雜草廢棄物引火警　屏東打火弟兄疲於奔命

▲燒雜草、廢棄物引發火警 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲燒雜草、廢棄物引發火警 ，消防人員滅火。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近來農民進行農田整地作業，任意於山林田野引火燃燒，雜草火災頻傳，讓消防隊疲於奔命，甚至損及民眾農作物造成糾紛，田野引火屬於易致火災之行為，汙染空氣，消防局籲請友注意，以免觸法。

▲燒雜草、廢棄物引發火警 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

消防局表示，部分民眾忽視公共安全，貪圖一時之便，卻造成莫大的公共危害，倘波及到他人生命財產時，更觸及刑法公共危險罪，消防局基於維護公共安全之必要，嚴格執法，以保障人民生命財產安全。

消防局在此呼籲時近春節偶有民眾提前掃墓，請民眾用火時一定要記得「4不2記得」，以防範墓地火災發生：
1、「不」任意燒雜草－儘可能不燃燒雜草，如有必要，應先將雜草除下後，再找空曠的地方燒棄，並在旁警戒，以免飛火延燒。
2、「不」隨意丟煙蒂－抽煙時，請注意勿隨意丟棄煙蒂，避免造成林野火災。
3、「不」讓冥紙飛揚－燃燒冥紙時，應在旁留意其燃燒情形，以免因冥紙飛揚而造成災害。
4、「不」放爆竹煙火－建議使用環保鞭炮代替燃放爆竹，如果必須燃放鞭炮，也應格外注意周邊防火及自身的安全。
5、「記得」撲滅餘燼－離開墓地時別忘了仔細檢查是否有未熄滅的火源，請妥善運用水源將餘火澆熄後再離去。
6、「記得」隨手收拾垃圾－帶來或製造的垃圾，在離開墓地時，請舉手之 勞一併帶走，以維護環境的整潔。

消防局第四大隊長陳昆武表示，違法田野引火燃燒行為除依消防法規定處新臺幣3千元以下罰鍰，並會同環保單位逕行舉發，放火燒毀地為林班地者依違反森林法之規定處三年以上十年以下有期徒刑；失火燒毀者處二年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

另該大隊亦更積極協調轄內派出所加強巡邏，杜絕以燃燒雜草進行整地及敬神祭祖行為，並請林務局恆春工作站於好發雜草火警熱點噴灑阻燃劑及開闢防火線以防範山林田野火警，保障人民生命財產安全。

ET快訊
24歲陸正妹Coser病逝！　最後發文「咳到肺出來了」
張善政半夜衝水廠視察　桃園爆管停水原因找到了
獨／北市明星學校爆爭議！　正取竟變落榜
快訊／小A辣認斷開5年男友！　坦承變性「原因就是對方」
丟丟妹新片「臉全變了」！　鐵粉看傻：別整成塑膠
「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆災情
流水席之亂有假！她眼尖揪「1破綻」太扯：根本總舖師之女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

聯手市長半夜視察水廠！　桃園爆管停水原因曝...市議員找到了

5百萬愛快羅密歐「滑進騎樓」畫面曝！24歲駕駛：很抱歉

通緝犯違停遭攔查「衝撞2警落跑」　河堤外停車場休息遭圍捕

「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆集體災情

屏東男報案遭搶劫　警戳破謊言…原來把公款拿去賭輸光了

全台僅60輛！打水漂撞爛哥哥的「愛快羅密歐」　車廠初估維修費曝

酒駕上路當街撞警車...高雄天兵駕駛還想逃　警不忍了拔槍逮人

麥擱燒啊！整地燒雜草廢棄物引火警　屏東打火弟兄疲於奔命

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

3隻小貓緊盯媽手中逗貓棒　「同步率100%」齊擺頭萌翻

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

聯手市長半夜視察水廠！　桃園爆管停水原因曝...市議員找到了

5百萬愛快羅密歐「滑進騎樓」畫面曝！24歲駕駛：很抱歉

通緝犯違停遭攔查「衝撞2警落跑」　河堤外停車場休息遭圍捕

「千元假鈔」流入北部！序號都一樣　多縣市爆集體災情

屏東男報案遭搶劫　警戳破謊言…原來把公款拿去賭輸光了

全台僅60輛！打水漂撞爛哥哥的「愛快羅密歐」　車廠初估維修費曝

酒駕上路當街撞警車...高雄天兵駕駛還想逃　警不忍了拔槍逮人

麥擱燒啊！整地燒雜草廢棄物引火警　屏東打火弟兄疲於奔命

高雄商辦大樓藏流動賭場　警破門逮32人+賭資12萬元

24歲大陸女網紅病逝！　最後發文「咳到肺出來了」10天後離世

輔大校花招了「一個月嘿咻次數」　聽話配合男友「像屍體」

C羅是否繼續效力國家隊？　葡萄牙新帥：會接觸所有球員

北投民宅火警她站陽台求救　「妳踩我身體下來」2勇警救援畫面曝

一早又見「流水席戰文」眾人狂白眼　中肯轟1點：真的很low

對席丹無禮連姆巴佩都看不下去　法國足協主席終於道歉了

好丟臉？新竹棒球場挖出廢磚吸引美媒關注

柯震東臉破相爆血首發聲！「2句話洩受傷現況」　還原意外：撞上他顴骨

港83個體育總會7月前需全數加上「中國」2字　未更名將影響資助

爸擦窗戶家事柴來幫忙！　玻璃轉霧「哈錯邊」超呆萌

社會熱門新聞

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

涉洩民眾個資　健保署3人移送北檢

專查軍情調人員個資！健保署女科長恐面臨重刑

借開哥「500萬愛快轎跑」！24歲男打水漂甩尾撞騎樓

假鈔流入北部！序號都一樣爆集體災情

走定了！方仰寧親曝「將調離職務」

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

警專網軍變東廠　《Dcard》霸凌同僚

500萬歐洲轎跑車打水漂　180度「甩」進騎樓

高雄烤鴨釣蝦場開幕3個月倒了　訂年菜民眾傻眼

瀕死43天已睜眼　受虐3歲童下午回新竹

健保署3員工涉洩個資！檢調5路搜索約談

休旅車紅燈秒進加油站　7秒假動作曝

喜宴辦桌「隔壁燒稻草」　賓客被燻爆離席奔逃

更多熱門

相關新聞

南韓釜山「停車塔」燒成金黃火柱！

南韓釜山「停車塔」燒成金黃火柱！

南韓釜山市中心某住商混合大樓的停車塔今（9）日清晨6時32分發生嚴重大火，金黃色的重重火焰將整棟停車塔的外牆燒得漆黑，消防當局直到一小時後才成功撲滅主要火勢，住在20層樓的3戶人家獲得救援，另外還有30人以上吸入大量濃煙，目前尚未傳出任何人員傷亡。

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

火災應變三步驟！第一件事「不是滅火、打119」

神岡木器廠火災！消防員灌救累壞坐地補眠

神岡木器廠火災！消防員灌救累壞坐地補眠

台中大里惡火釀5死　致命5原因曝光

台中大里惡火釀5死　致命5原因曝光

關山消防局春節防火宣導　飯店逼真演練

關山消防局春節防火宣導　飯店逼真演練

關鍵字：

燒雜草農田整地火災

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

當自己家！房客大改造　對比太驚人

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

超適合婚姻的三大星座！

啦啦女神泡湯「比基尼突被扯掉」！　尖叫抱胸網：流量爆了

網傳圍毆暴打2分鐘影片　警證實是真的！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面