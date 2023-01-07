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社會 社會焦點 保障人權

台中大里惡火致命5原因曝光　3代5口睡夢中遭濃煙嗆死

記者黃翊婷／綜合報導

台中市大里區6日一場火災奪走祖孫三代5人性命，66歲陳姓屋主事後說詞反覆，強調點火是要驅蛇，6日被檢方依放火、殺人罪嫌向法院聲押。至於這場大火為何會造成如此嚴重的死傷，消防人員研判有5個因素，包含煙囪效應、沒有裝設火災警報器、家中堆滿雜物等等。

▲▼台中大里火警5死，警方鑑識人員準備入屋勘查。（圖／記者鄧木卿攝）

▲警方鑑識人員入屋勘查。（圖／記者鄧木卿攝）

大里民宅這場火災一共造成5人死亡，包含陳姓屋主6月大的外孫、62歲妻子林女、32歲小兒子、38歲長女以及11歲長孫。而當時35歲的長子剛好外出到屏東工作，接獲噩耗之後立即趕回台中。

▲▼台中大里火警5死，倖存的陳姓阿公。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲陳姓屋主對於起火原因說詞反覆。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同。）

對於起火原因，陳姓屋主說詞反覆，一下說屋內有蛇，他點燃防滑墊、引燃高粱酒驅蛇，一下又說他引燃洗腎用的止血帶，以瓦斯爐點火驅蛇。長子則表示，父親常常幻想、有認知障礙，且罹患慢性病，講的話不可信，而且家中沒有人喝酒，哪來的高粱酒，推測應該是已經使用6、7年的舊電暖器起火所導致。

▲▼台中惡火。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▼▲這場大火一共奪走5人性命。

▲▼台中凌晨惡火。（圖／記者鄧木卿攝）

不過，台中地檢署6日深夜表示，陳家長子雖然指出父親精神狀況有異，但檢方調取就醫資料，並未發現任何相關診斷紀錄可供佐證，加上目前初步研判起火位置就在陳姓屋主的床周圍，因此認為他涉犯放火、殺人罪嫌，並向台中地院聲請羈押。

至於這場火災為何會造成如此嚴重的傷亡，根據《自由時報》報導，消防人員研判有5個原因，火勢從1樓開始延燒，家中大量雜物助長火勢，加上濃煙和熱氣順著樓梯往上竄，形成煙囪效應，門窗卻因為天冷緊閉，而且屋內並沒有裝設火災警報器，當時大家都在睡夢中，來不及逃生，才會被濃煙嗆昏窒息死亡。

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