關山消防局舉行春節假期防火宣導　火車站前飯店逼真演練

▲關山消防局舉行春節假期防火宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣消防局關山大隊6日上午舉辦春節期間火災搶救演練暨擴大防火宣導，演練選在關山火車站前的飯店進行。消防車、救護車鳴笛聲響起開抵現場狀況相當逼真，引起前往搭車民眾的好奇圍觀，並紛紛拿起手機拍下消防人員演練的英勇表現。



現場模擬火車站前飯店發現火煙的情形，飯店人員初步進行滅火行為但失敗，除了打119報案外並採取人員安全疏散的措施。關山消防大隊獲報先派遣關山消防分隊警、義消前往，現場由關山消防分隊長賴垣志指揮撲火救人任務；隨著火勢逐漸擴大再要求支援，包括鹿野、池上、海端等分隊相繼投入救災行動。





警、義消分工合作並進行各項任務的分組，以圓盤切割器劃出一道道火花將鐵門順利切開然後入室尋求起火點；而火場中也演練消防人員被坍塌的天花板壓住且不幸受傷，其他隊員通力合作把傷者搬運至室外並迅速將消防衣等進行「卸裝」動作，再交由救護人員處置。



台東縣議員陳宏宗、關山鎮長彭成豐到場全程觀看演練過程，陳宏宗表示，看見警、義消大家均有默契的動作配合，很快的時間就把「模擬狀況」安全排除。彭成豐說，消防人員透過演練熟悉每道救援滅火的情況，有信心如果遇到狀況發生絕對能在最短時間完成任務，藉此減少民眾財產及生命的損失，也呼籲春節期間能小心用火避免災害發生。