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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹女官員和副市長「婚房啪啪啪」　全過程被尪拍下！火辣內幕曝

▲▼揚州副局長。（圖／翻攝自微博）

▲涉事的女副局長。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸江蘇揚州一位美女副局長近日爆出桃色糾紛，她和副市長在婚房內「床上運動」，結果全過程被老公安裝的攝影機拍下並舉報。此事在微博引發熱議，揚州市政府今（9）日表示，正在全面深入進行核查，結果將及時向社會公布。

▲▼揚州副局長。（圖／翻攝自微博）

▲戴璐外型亮麗。（圖／翻攝自微博）

據網路爆料內容，「今天張某某市長，在廣陵區商務局副局長的婚房裡啪啪啪，被男方的探頭（鏡頭）全拍下來了，隨後男方就開車去省紀委舉報了」、「她勾搭的多了，本來以為結婚之後會好呢」、「之前在街道跟人武部長勾搭，人家老婆找到單位來了」。

▲▼揚州副局長。（圖／翻攝自微博）

▲結婚照。（圖／翻攝自微博）

據悉，廣陵區商務局副局長名叫戴璐，留著一頭長髮、瓜子臉、大眼睛，膚白貌美氣質出眾，曾被網友稱為「江南絕色佳人」。她與丈夫在2021年5月19日結婚，當時還拍了許多結婚照，看上去十分甜蜜。

相關八卦在網路炒得熱火朝天，對此，當地政府今日發布通知稱，揚州市委市政府高度重視，紀檢監察機關聯合相關部門已成立專項核查組，正在全面深入展開核查，一定秉持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置，核查結果將及時向社會公布。

網友熱議道，「體制內堪比娛樂圈」、「有一說一妹子真的很漂亮」、「既然成立的是調查組，那就有好戲看了，要麼瓜熟蒂落有人被免，要麼有人惡意編造得被抓，靜待調查結論」。

▼網路流傳消息。（圖／翻攝自微博）

▲▼揚州副局長。（圖／翻攝自微博）

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