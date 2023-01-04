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D奶女同事已婚「吃遍處長、經理」　菜鳥哥心動了！網喊：水很深

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友剛到公司上班，發現有位女同事外貌姣好且身材火辣，於是向其他人打聽她；沒想到，正妹女同事儘管已婚，但遍地是砲友，讓他忍不住驚呼，「那我是不是有機會了！」而鄉民則吐槽，職場水很深，別輕易聽信這種八卦。

網友在PTT發文提到，剛到公司上班沒多久，和一位正妹同事在業務上會對到，對方身材纖細卻有D奶，臉蛋也很漂亮，還有一頭黑色長直髮，「就是矮了點，都穿厚底布鞋上班，身高155公分左右，但看起來很高冷。」

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春心萌動的他，向同單位的妹子打聽，得知那位正妹同事已經結婚了，對方還特地翻IG，給他看人家老公的照片；然而勁爆的是，妹子竟說，「樓上處長跟樓下經理，都是她的砲友。」

▲▼辦公室,辦公,一般事務所。（圖／示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這番話讓他震驚不已，立刻追問怎麼知道此事，結果妹子語帶不屑地回，「她自己說的阿！她又不在乎！」聞言，原PO瞬間燃起希望，笑說「那我是不是有機會了，應該不會被告吧？」

對此，鄉民紛紛回應，「認真說，聽聽就好，很多都唬爛的」、「三姑六婆造謠居多」、「你是掛處長還是經理？不是的話別做夢了」、「你先當上經理吧」、「當團隊或辦公室有兩名以上的女同事，不要相信她們公事以外對其他女同事的任何言語，會問這種問題，就代表你根本還在職場小綿羊的階段」、「嘿嘿！我知道你的小祕密喔」。

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