外遇尪不肯離婚「因為還愛著？」　律師揭2殘酷真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者周亭瑋／綜合報導

老公在外和小三纏綿，卻不願離婚的情況不勝枚舉，眼看有的正宮深信，偷腥尪仍愛著自己，這讓律師呂秋遠不以為然，除了寫下兩個殘酷原因外，他更犀利表示，「當對方已經外遇，妳什麼都可以覺得，就是別覺得他還愛著妳。」

呂秋遠深夜在臉書提到，「妳說，他為什麼明明外遇了，卻還不願意跟妳離婚？答案原則上不會是因為『還愛著妳』，妳真的想多了。」

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至於真相，呂秋遠坦言，不外乎是以下兩大原因，第一是正宮不會鬧，「什麼叫鬧？就是認真對待這個議題，妳可以蒐證、爭吵，要他面對，而不是睜一隻眼閉一隻眼，甚至不聞不問。妳不逼他面對，他當然毫無所謂。」

他表示，當正宮要告，就是先生和小三一起告，「即使婆婆來跪、公公來罵、小姑來勸，通通不給面子。這時候，婆家的人通常會一起討厭妳，很快就會走向離婚的道路。如果沒錢，就趕快去工作，即使領最低工資都比在家跟他要錢還踏實，然後趕快帶著孩子搬出去，雖然夫妻間要履行同居義務，但一方外遇，就是分居的正當理由。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP ）

再來第二點就是「好用」，呂秋遠解釋道，「好用就是家裡該做的事情，妳全包了，他的爸媽由妳孝順，晨昏定省彩衣娛親臥冰求鯉，通通都是妳來做，妳負責接送小孩、看功課、參加家長會，還有買菜、打掃、做菜、洗衣、擦地板，只要每周給妳1千元，就可以讓全家衣食無缺，妳在家裡精打細算，他在外面揮金如土。有免費的外傭，他幹嘛離婚？」

最後，呂秋遠作出總結，直言「別再以為外遇的他，是因為捨不得妳，要不煩他，要不讓自己難用，很快的就會看到他的真面目了。」

對此，網友們紛紛回應，「外遇突然回頭是岸，不是良心發現，而是發現外面的不好用」、「先愛自己，才會被珍惜，不論男女都一樣」、「真的就是這樣，死不離婚，外遇不斷，好自私」、「戳破真相」、「好殘忍的事實！但真的要有人勇敢說出來，讓她們清醒」、「一針見血的分析」。