男出軌「啪上岳母」恩愛聲狂傳　眾人破門目睹！她心碎離婚

▲如今諾瑪已與丈夫離婚。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼一名男子婚後外遇，他的妻子得知後心靈受創，因為丈夫出軌對象就是她的親生母親，兩人衣衫不整的樣子還被其他人撞見。女子宣稱，儘管已與老公離婚，但自此之後，整個人生被擊垮，心靈嚴重受創。

綜合TribunNews等外媒報導，女子諾瑪（Norma Risma）的丈夫與岳母發生婚外情，依據當地居民的說法，諾瑪母親經常趁著女兒不在的時候，出入小倆口的住處。就在某日，諾瑪丈夫宣稱出門上班，諾瑪也出門之後，其他人突然發現，屋內傳出疑似夫妻發生肉體親密關係的聲音，最終有人破門闖入，撞見諾瑪丈夫與岳母兩人衣衫不整。

諾瑪完全沒想到會被自己的親生母親與深愛的丈夫聯手背叛，最終選擇與丈夫離婚，這件事情也讓她的人生被擊垮。直到現在，諾瑪仍因前夫與親生母親之間的親密關係，心靈深受創傷。

諾瑪透露，在事情發生後，她變得更加敏感、害怕，尤其是當有人敲她家的門、或是有機車經過她家前面時，就會變得非常緊張，甚至到前夫工作的商家購物時，心跳還會變快。她說，她非常想念以前沒有被前夫、母親背叛所傷害的自己，不知道內心所受的創傷未來有天是否能夠痊癒。