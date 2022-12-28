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女童連續高燒確診血癌！爸爸移植骨髓救女　一驗驚見超綠真相

▲▼褐藻醣膠,營養品,癌症,健康。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲陳姓女童日前不斷發燒，就醫後確診血癌。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

河南省漯河市12歲的陳姓女童日前不斷發燒，就算吃退燒藥症狀也沒有改善，就醫後確診血癌。陳姓男子護女心切，打算要移植骨髓，沒想到經過檢驗後，他發現女兒並非自己親生的，超綠真相曝光後，在網路上引起熱烈討論。

綜合陸媒報導，陳姓女童今年年初出現持續發燒的症狀，就算吃了退燒藥，藥效過了以後體溫還是上升，讓陳男感到十分擔憂，於是將人帶到醫院檢查。

陳姓女童經過檢查，確定罹患白血病（血癌），讓一家人宛如遭受晴天霹靂。陳男表示，他與前妻結婚後育有一女，但因為雙方個性不合，在女兒6歲時就已離婚，而後都是他獨力撫養女兒長大。

▲▼女兒罹患血癌，爸爸想捐骨髓救女，檢驗才發現自己並非生父。（圖／翻攝微博）

▲陳男經過檢驗，得知了晴天霹靂的消息，照顧了12年的女兒竟非他親生的。（圖／翻攝微博）

如今女兒身患重病，陳男為了救女，跑去醫院做骨髓配對檢查，沒想到檢查結果出爐，讓他大吃一驚，他的骨髓無法與女兒的匹配，醫師也告知「這不是你的親生女兒」。

陳男聽完瞬間傻眼，只好致電前妻，經過再三追問，對方才坦承「小孩可能是別人的」。不過，陳男已撫養孩子至今12年，儘管不是親生女兒，他還是希望能把孩子治好，畢竟12年的父女情不是假的，於是開口拜託前妻做骨髓配對。

雖然前妻經過骨髓配對，確定能配對的上，對方卻以身體虛弱為由，拒絕將骨髓移植給孩子。前妻的說法令人感到不滿，加上這幾年疏於照顧孩子，陳姓女童的外婆於是氣得痛罵「真的太懶了」。陳姓女童的外婆說，雖然女兒已經離婚，但孫女依舊是孫女，接下來會承擔孩子的所有開銷、盡力幫忙。

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