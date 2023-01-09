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手刀準備！春節暖身優惠開跑　「賣場神級飲品」狂砍130元

▲被網友封為美式賣場神級飲品克寧奶粉，限時特價一罐便宜130元，吸引不少民眾囤貨。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

距離農曆春節還剩下一周，不少民眾趕著辦年貨，購物車裝得滿滿滿，一車又一車推著，除了必買的年夜菜食材，當然少不了零食、伴手禮等，但仔細一看，怪了，怎麼每個人的推車中都有一罐奶粉，這難道也入選過年必囤清單嗎？

▲手刀準備！春節暖身優惠開跑　「賣場神級飲品」狂砍130元。（圖／記者劉亮亨攝）

▲春節前夕，民眾趕辦年貨，賣場湧現採買人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

民眾表示，「過年前一定會來賣場逛一趟，看看有什麼優惠，這一次過年時間這麼長，一定要把吃的備足，平常喜歡喝的奶粉，而且是從小喝到大，剛好今天有優惠所以就多帶一點，親友也知道我要來，也幫他們多搬一點貨回家。」另一位民眾也來採買年貨，「今天就想說來買，小朋友喜歡吃的一些餅乾，然後還有剛剛逛賣場的時候，看到那個我常喝的奶粉，我們家小孩常喝的奶粉特價，一罐便宜一百多塊耶，想說下禮拜就過年了，就怕會缺貨，所以趕快多買幾罐回家放。」

▲手刀準備！春節暖身優惠開跑　「賣場神級飲品」狂砍130元。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼民眾表示，在冷冷冬天喝上一杯熱熱的牛奶，心都暖起來了。（圖／記者劉亮亨攝）

▲手刀準備！春節暖身優惠開跑　「賣場神級飲品」狂砍130元。（圖／記者劉亮亨攝）

記者實際了解，原來民眾口中所說的就是這一罐克寧100%紐西蘭奶粉，嚴選100%來自紐西蘭的全脂乳粉，濃郁順滑的口感再加上恰到好處的甜度，入口後滿是濃醇香氣，在冷冷的冬天喝上一杯，讓人有滿滿的幸福感，大人小孩都愛不釋口。

民眾表示，「主要是幫小朋友添購一些奶粉，加上天氣濕冷，早上起來基本上不會讓小朋友喝冰的東西，克寧奶粉又濃郁又好喝，重點是小朋友可以接受，包括我喜歡做料理、甜點都會使用，重點是它有潔淨標章，讓小朋友喝的安心，我用的也放心。」

▲手刀準備！春節暖身優惠開跑　「賣場神級飲品」狂砍130元。（圖／記者劉亮亨攝）

▲美式賣場現場售價一罐便宜130元，限時10天。（圖／記者劉亮亨攝）

堪稱美式賣場神級飲品，大人小孩都愛的「克寧100%紐西蘭奶粉2.5公斤」，自1月9號開始至1月19號限時特價，每罐狂砍130元，網友大讚「愛死它香濃的奶味」、「全家都愛喝」、紛紛手牽手準備手刀開搶一波。

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