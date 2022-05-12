指定賣場又1限量神物？媽感動驚呼：小孩終於能大膽喝牛奶！

▲牛奶香濃又富含營養，但不少人對牛奶「耐受性較低」，不敢多喝、甚至是不敢喝，其實只要了解造成的原因，還是能夠快樂飲用。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／台北報導

根據國民健康署的「國民營養健康狀況變遷調查」，超過9成國人普遍鈣質攝取不足。而乳製品可以幫身體補充鈣、蛋白質、維生素B2等營養，其中，牛奶是最容易攝取來源之一，只是喝了就不舒適，即使再濃醇香也不敢快樂喝，研究發現，牛奶中的酪蛋白、乳清蛋白也會產生耐受性較低的反應。想要舒服又安心喝牛奶的話，還是有方法，可以少量多次飲用來讓身體適應，或是選擇優酪乳、起司等發酵乳製品；或是把牛奶加熱、選擇以A2-β酪蛋白為主的牛奶，例如市售可以挑選克寧100%A2牛親合純生乳脫脂奶粉，根據產品標示，營養成分採親合人體的100% A2-β酪蛋白純生乳，能溫和調整體質，不刺激，近8成對牛奶耐受性較低的人喝完後，認同舒適感提升(註1)。也含有鮮奶般的營養(註2)和天然牛奶高鈣(註3)，口感順口，和鮮奶一樣好喝。

▲孩子想喝牛奶，又怕一喝就不適，不妨挑選以A2-β酪蛋白的牛奶。（圖／網友提供）

對於家中有這樣體質的孩子，A2-β酪蛋白為不少家長提供了新選擇，成為奶粉界的新星，許多人從小喝到大的克寧奶粉，也推出市面上首支100% A2牛純生乳製成，全家人都能喝的奶粉，乳源產自世代家族經營牧場，嚴選經過嚴格的DNA基因篩選、世上僅有30%的珍貴稀有純種A2乳牛，每頭A2乳牛在牧場主人親自細心照料下，透過分群飼養、獨立儲存與單一產線，產出珍貴稀有的A2-β酪蛋白牛奶。除了乳源稀少，品牌提到，每一口克寧A2牛奶都極為純正珍稀，親合人體，近8成對牛奶耐受性較低的人喝完後認同舒適感提升*，而且成分100%A2純生乳，生產過程完全0添加，來自天然牛奶的高鈣***，鈣質比無糖豆漿高出10倍(註4)，每天兩杯，輕鬆補充鈣質。

▲▼克寧推出市面上首支由100%A2牛純生乳製成，全家人都可以喝的A2奶粉，為家長提供新選擇。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼現在到指定賣場，家長們也能買到克寧100%A2牛親合純生乳脫脂奶粉，不過限量獨賣，賣完就沒了。

為了給小孩補充成長的關鍵營養，很多家長會每天幫他們準備牛奶，但也擔心自家孩子對牛奶耐受性低，所以在準備早餐時也不敢讓孩子喝太多牛奶，怕去學校不舒適。在挑選時，除了考量品牌口碑、安心認證，也很關心乳源產地，而A2牛奶粉在歐美、紐澳早已風行許久，現在不用找代購，國內也能買到，讓孩子從此以後都可以大膽喝、大口喝、天天喝到和鮮奶一樣好喝營養的牛奶**。尤其指定賣場5/13～5/22限時限量販售，但限量總是殘酷的，前往搶購要快，晚了就買不到了！

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註1：針對87名自覺對牛奶耐受性較低的受測者的試喝測試自評，2022中華全球市場調查實測

註2：本產品由生乳加工製成。根據衛福部食品營養成分資料庫_全脂鮮乳平均值，相同重量下，鈣和蛋白質含量優於鮮奶（在100公克下，鮮奶鈣質104毫克、蛋白質3.1公克；克寧100%A2牛親合純生乳脫脂奶粉鈣質141.6毫克、蛋白質4.24公克）。

註3：本產品每100大卡可補充攝取328.9毫克鈣質

註4：根據衛福部食品營養成分資料庫_豆漿（無糖），相同重量下，克寧100%A2牛親合純生乳脫脂奶粉鈣質超過無糖豆漿10倍（在100公克下，豆漿（無糖）鈣質14毫克；克寧100%A2牛親合純生乳脫脂奶粉鈣質141.6毫克）