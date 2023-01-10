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花蓮年貨大街1／14盛大開賣！推滿額好禮四重送　天天抽電視

▲▼花蓮年貨大街於1月14日至19日毎日下午5時至10時盛大開賣，舉行活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮年貨大街於1月14日至19日毎日下午5時至10時盛大開賣，舉行活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「春臨洄瀾，福兔旺市-2023花蓮年貨大街展售活動」1月14日至1月19日下午5時至10時為期6天，於花蓮日出香榭大道澎湃開賣。9日舉行活動宣傳記者會，縣府特別打造四大裝置藝術及滿額好禮四重送活動，串聯東大門夜市、中華商圈，整合夜市黃金三角，冀望共創好運新氣象，褪去疫情的籠罩，迎接整年度的旺勢。

活動一開場由東華附小幼兒園的小朋友，帶來年味十足的恭喜發財表演，隨著音樂舞動、活力滿點的小朋友們象徵新的一年生氣蓬勃、新春發大財。

「祝福大家新年快樂！」花蓮縣長徐榛蔚表示，一年一度的年貨大街在大家的期待當中敲鑼打鼓盛大展開，其實現在整個線上平台購物非常便利，有時候在外地的子女也會代購宅配寄回家鄉，然而充滿年節氣氛的花蓮年貨大街，展示花蓮縣各農會一年來對於農友農產品的開發及包裝行銷給鄉親以外，也將最有年味的花蓮農產品推展到國際舞台，希冀年貨大街可以讓大家一次購足，吃得安心又健康！

花蓮年貨大街舉辦多年，已有眾多忠實鄉親期盼展售活動再次開跑，也是許多人心中採買年貨伴手的首選集散地，虎辭勝歲，兔耀新程，今年更添加與歷屆年貨大街不同的亮點特色，讓年年到此「打卡」的鄉親也能有新體驗，購足春節必需品。

▲▼花蓮年貨大街於1月14日至19日毎日下午5時至10時盛大開賣，舉行活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

幼兒園的小朋友帶來年味十足的恭喜發財表演。

農業處長陳淑雯提到，今年召集共計90家攤商共襄盛舉，規劃四大區域分別為好菜上桌迎玉兔-特色年貨年菜暨名店區、開運南北饗珍饈-傳統南北年貨專區、大漁大肉蓮年來-農漁特產品區、人和家順相贈禮-年節伴手禮區，以經濟實惠的價格展售；另還有知名排隊名店的加持駐點，一定能讓鄉親買好買滿，延續花蓮好Q優惠券平台的使用，在花蓮好Q平台上發送限量1000份的電子紅包，於結帳時使用多元支付，即可享單筆消費折扣50元，創造友善快捷的消費環境。

2023花蓮年貨大街加碼升級「好禮四重送」活動促銷：第一重為民眾凡於會場攤位消費滿250元即可獲得摸彩券及好運蒐集遊戲券各1張，每日皆抽出AOC 4K液晶電視、麗軒飯店年菜組、Fuji日式筋膜槍等萬元好禮，最終日壓軸更抽出LG蒸氣洗脫滾筒洗衣機、DYSON無線吸塵器、Philips空氣清淨機等多項家電大獎；第二重的好運蒐集遊戲券每人則可至會場遊戲區進行闖關，挑戰成功還能至紅包牆抽選紅包，有機會拿到年貨折價券、萌兔小提燈、花蓮蔬菜福袋等限量贈品。

▲▼花蓮年貨大街於1月14日至19日毎日下午5時至10時盛大開賣，舉行活動宣傳記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，希望充滿年節氣氛的花蓮年貨大街，可以讓大家一次購足，吃得安心又健康。

第三重為吸引更多年輕族群前來遊逛花蓮年貨大街，本次花蓮年貨大街首創「可以吃的紅包」，攜手合作在地知名業者「吳媽媽包子專賣店」，聯名製作紅色包子，融合花蓮在地農產材料，打破紅包只能用拿的迷思，外皮採用紅麴、紅龍果的天然紅色素，內餡包入鹹香可口的肉末，就是要「聞香氣、饗福氣、留財氣」，將今年的好運留在自己身上，每日熱騰騰限量發送，民眾須於Facebook或Instagram上發佈限時動態或貼文並標記指定文字即可獲得1個。

第四重送為大型氣墊滑梯憑主辦單位戳章即可免費暢玩。更多活動最新資訊請關注「2023花蓮年貨大街」臉書粉絲專頁。

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