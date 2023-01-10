春節不打烊！東森電視購物消費　天天抽機票、住宿券

▲東森購物線上年貨大街提供數百款春節禮盒，甜點、南北貨超彭湃，過年期間快配及超取商品提供正常出貨。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

10天農曆春節假期將至，東森購物線上年貨大街提供數百款春節禮盒，甜點、南北貨超彭湃，且全年不打烊，過年期間快配及超取商品提供正常出貨，消費者只要上網一指訂購，就能準備好過年伴手禮。過年期間，東森購物電視通路更推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20～1/29在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票以及iPhone 14手機，還有機會一人獨得20張老爺酒店住宿券，1/23～1/30每晚6點於東森購物47台天天現場LIVE開獎。

東森購物新春期間活動不間斷，1/1～1/31首先推出「玩轉好手氣，9元東森幣拚機票」，活動期間內，在電視通路消費滿1,999元，即可用9枚東森幣加購線上轉轉樂乙次，立即轉立即開獎，將送出日本東京來回機票100張、iPhone14智慧手機及dyson等總價值超過400萬元好禮，張張有獎，買愈多帶回獎項愈多。

▲過年期間，東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」。

東森購物再推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，1/20（小年夜）～1/29（初八）新春活動期間內，在電視通路消費任一件商品，即有機會參加開運迎財神天天開獎活動，1/23（初二）～1/30（初九）每天晚上6點於東森購物47台準時開獎，每天將抽出5名PLAYBOY七件式寢具組（市價8,800元）及1名大獎幸運得主；開獎現場將callout給大獎幸運得主，只要回答通關密語，再加碼送1688元大紅包。

過年帶上一份年節好禮拜訪親朋好友，東森購物網集結上千款「排隊名店」春節禮盒，超優惠活動首推「.盛香珍禮盒」買即送兔年紅包袋，滿額再送新年餐具組；「萬歲牌禮盒」全品7折起，滿額再贈開運發財米；名店「紅豆食府」經典任選禮盒系列一開賣就熱銷，都是年節首選，而且送禮自用兩相宜。

東森購物也觀察到，可能因疫情解封，加上今年春節連假長達10天，消費者回鄉過年及拜訪親朋友好友機會大增，今年春節禮盒買氣較往年成長超過3成，人氣熱銷禮盒TOP3分別為「烘焙客」台灣人氣杏仁餅禮盒熱銷組，嚴選優質杏仁堅果，傳統手工烘焙；其次為「盛香珍」迎春納福綜合堅果禮盒，內含豐富堅果及果乾，兼顧高纖口感及健康養生取向，人氣第三名為「手信坊」京都歲暮禮盒，內含經典娃娃酥、牛軋糖、吉福餅、雪花餅等共九種開運甜點，圍成八方發達九寶格，深受消費者喜愛。