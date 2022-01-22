美式賣場出現紐西蘭暖流引熱議！經過貨架莫名被吸過去　見圖秒懂「家長群組都在推」

▲美式賣場出現紐西蘭黃色鐵罐，原來是克寧紐西蘭奶粉美式賣場獨賣款優惠中，引發網友熱議。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

春節假期長，除了採買過年必要的年貨之外，許多人都會走趟賣場，把日常生活用品補貨補滿滿，就有網友分享近日前往美式賣場，看到來自紐西蘭的克寧奶粉，大呼天氣冷好想泡一杯！但鮮少有人知道這款「克寧100%紐西蘭奶粉」是美式賣場獨賣款，美式賣場從春節前開始限時10天促銷價，讓現場不少消費者路過就隨手搬幾罐，全家大小都能喝簡直太划算。

就有網友在臉書社團分享，家裡有兩個小孩，每天早晚都需要喝一杯熱牛奶才甘心，好不容易在美式賣場看到克寧獨家限賣，「怎麼可能不囤起來！」引發不少家中有小朋友的網友熱議：「這我有經驗，孩子喝奶的速度真的不能小看」、「划算，養小孩一定要這樣」、「傳承童年的回憶，現在的紐西蘭牛奶又更加升級了」、「買了5罐，連我家人都叫我多囤一點」，美式賣場限定販售的「克寧100%紐西蘭奶粉」釣出不少「一代傳一代」的忠實粉絲，更表示：「一年一度的特惠檔期實在等好久，已經等不及準備手刀購買，趁優惠活動補貨。」

▲奶粉沖泡便利，成為許多家庭的常備品，一看到賣場特價，消費者路過也忍不住入手。



奶粉方便保存及飲用的特性，香濃口感一舉擄獲大人小孩的心，成為許多家庭的常備品，但市面上奶粉選擇多，到底怎麼挑選才能讓家人喝得安心？克寧100%紐西蘭奶粉強調為「100%紐西蘭乳源」全脂乳粉，乳牛採人道且低密度飼養，採集到新鮮生乳後全程低溫保鮮，而奶粉亦需經過12道標準品質檢驗、出廠前再經過7道把關，主打「8大不添加」，不添加防腐劑、人工香料、人工化學合成色素、人工化學合成甜味劑、漂白劑、保色劑、黏著劑、含鋁膨脹劑，也讓克寧100%紐西蘭奶粉獲得慈悅潔淨標章評鑑，克寧更響應環保減塑愛地球，不提供塑膠蓋和塑膠湯匙，但只需要將鐵蓋壓緊，就可以有效密封保存、避免奶粉受潮。

奶粉除了沖泡飲用之外，網友們也紛紛在社團po文分享自己家中的「克寧100%紐西蘭奶粉」有多「萬能」，除了便利性高、方便小孩自己準備早餐之外，還可以加上無鹽奶油及糖粉自製奶酥醬，「可以用花嘴擠出，瞬間變高級吐司耶！擠好後用保鮮膜包好麵包，要吃再烤，奶香味十足，配咖啡好好吃！」超幸福的吃法獲得四百多則分享。

而家中常備奶粉，除了可以代替鮮奶之外，用來入菜更是好選擇，就有網友表示，自己家中常備奶粉，早上、晚上宵夜有點餓就會泡上一杯，沖上一壺冰在冰箱夏天喝也很棒，甚至也可以入菜，目前家裡是喝克寧，冷泡也OK，很方便。他更分享自己堪比大師級手藝的食譜，也提供自己的小撇步「Q彈的蝦仁加上軟綿綿的雞蛋最棒了，蛋液裡一定要加一點鮮奶，如果沒有鮮奶的話用奶粉沖成牛奶也可以代替使用。」讓網友留言大呼專業！

此次美式賣場祭出克寧100%紐西蘭奶粉2.5公斤優惠！2022/1/24～2022/2/3（2/1大年初一未營業），只有10天時間，克寧奶粉愛好者可要把握機會，線上購物同樣享有優惠，不用出門也能輕鬆補貨，輸入折扣碼「22spota」，消費滿$5,000元再折$300元。