春節再增1景點！花蓮忠靈祠開放5天　供遺族緬懷民眾踏青

▲忠靈祠位於吉安鄉福興村圓山山丘，面積約3公頃。建築外觀採中國傳統式建築，氣勢雄偉宏巍壯觀視野遼闊，可遠眺大花蓮市景。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣軍人忠靈祠園區致力綠美化，納骨設施改善工程也於去年底如期完工，整體環境優化深獲民眾肯定。縣長徐榛蔚體恤家屬每逢佳節倍思親，今年特別於春節期間大年初一起至初五)每日上午8時至下午4時，開放祭堂與納骨室供遺族弔念緬懷先人，也歡迎闔家踏青，親睹輕型戰車與單管艦砲等退役武器的昔日風采，並欣賞落羽松及園藝之美。

軍人忠靈祠位於吉安鄉福興村圓山山丘，面積約3公頃。1989年整建完工啟用，供奉國軍陣、公亡官兵英靈安息之處。建築外觀採中國傳統式建築，氣勢雄偉宏巍壯觀，園區上層平台視野遼闊，遠眺大花蓮市景。廣場中央陳列退役陸軍勝利女神飛彈，前坡階梯兩側種植高聳落羽松，值此秋冬時節，由黃轉紅，美不勝收；灌溉用水圳環繞其間，川流不息，呈現歲月靜好氛圍。

▲民眾可親睹輕型戰車與單管艦砲等退役武器的昔日風采，並欣賞落羽松及園藝之美。

園區納骨設施總計1萬2106個塔位，目前安厝數量1萬386個，原置鐵架安放英靈木櫃，縣府考量花蓮地震頻繁，並讓先烈擁有更加莊嚴的長眠之處，分別於2021年、2022年向內政部役政署爭取855萬元、550萬元挹注修繕園區納骨設施，歷時2年完成7670個塔位修繕，門板以象牙白搭配絨沙金色系，美觀典雅。許多家屬入塔弔念，看到井然有序、煥然一新的櫃體，忍不住眼眶泛紅，表達欣慰及感謝之意。

▲縣府爭取經費修繕，塔位井然有序煥然一新。

祭堂兩側設有英靈姓名號碼索引表，提供憑弔遺族親友查詢，也可提前上網至內政部役政署「花蓮縣軍人忠靈祠-安厝查詢(https://www.nca.gov.tw/cemetery/SC0005.aspx )」，節省搜尋櫃位時間。

春節連假期間自1月22日開放至1月26日；1月30日起適逢周休或國定假日，如有入塔祭拜需求，採電話預約方式辦理，預約專線03-8526334（張先生或江先生）。

因應疫情防範，採祭堂室外祭拜，入塔弔念者請佩帶口罩，有發燒或呼吸道症狀者請勿前往。另響應聯合國「2030永續發展目標SDGs」，鼓勵民眾以合掌或鞠躬代替焚燒紙錢或炷香。