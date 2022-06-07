美式賣場CP值爆表營養補給品！網揭：中熟齡瘋囤貨！

▲「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」針對熟齡族群打造，每天熱熱一杯，用喝的保養精華更便利。（圖／記者湯興漢攝）



消費中心／綜合報導

美式賣場以「高CP值」、「商品多樣」備受消費者喜愛，也有不少只要上架就會引發搶購的「神物」，近日又見賣場出現搶購潮，原來是「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」一年一度的促銷活動又來了！直擊賣場發現貨架前人潮絡繹不絕、幾乎人手一罐，更有人一進賣場就衝著這個來，手刀搬好幾罐放上推車、深怕缺貨，就有網友po文表示終於等到優惠，更強調「這配方還是好市多獨賣，不多拿幾罐太可惜」，超強分（推）享（坑）激起網友討論，許多人等不及要進場搶購。

▲▼美式賣場獨賣的全效配方加上一年一度的優惠，每罐折160元。（圖／網友提供，請勿翻攝）

克寧奶粉搶購潮引發網友好奇，紛紛詢問這罐奶粉到底有多厲害！？疫情進入高原期，自疫情以來民眾對於自我保護意識提升不少，購入各式各樣的營養保健食品，尤其是家中有長輩的家庭，長輩年紀漸長、抵抗力較弱，更需要好好保養身體，但家中擺滿一大堆瓶瓶罐罐，費用可觀之餘，光是用看的就令人抗拒，每天吃那麼多保健食品更是影響心情。

▲▼直擊賣場發現貨架前人潮絡繹不絕，消費者看到優惠忍不住多搬幾罐。（圖／網友提供，請勿翻攝）

補充營養素，你可以有更聰明的選擇！很多熟齡族群習慣每天沖泡奶粉，克寧就針對熟齡族群需求推出「克寧銀養奶粉系列」，這次在美式賣場獨賣的「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」就主打「1杯提供所需營養」，內含19種維生素、礦物質，還有4大熟齡保養精華，如：有助於滋潤環節維持行動力的葡萄糖胺、維持明亮有神的葉黃素、促進新陳代謝維持健康活力的Omega3、促進腸胃蠕動維持消化道機能的膳食纖維，高鈣配方增加鈣質攝取，根據衛福部國健署指出，牛奶是鈣質最主要的食物來源，為獲得足夠的鈣質，建議成人每人每日應喝1～2杯牛奶。

「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」將熟齡族群所需營養全部加進來，不用每天面對瓶瓶罐罐，熱熱喝一杯暖胃暖心又能補充營養，香濃美味、方便快速，成為熟齡族群家中必備品項，「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」榮獲潔淨標章評鑑，不添加防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑，8大不添加保證喝起來更安心。

▲許多熟齡族群習慣喝奶粉，「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」備受青睞。（圖／記者湯興漢攝）

年紀漸長應該更懂照顧自己、享受生活，不要讓年齡成為你的困擾，從頭到腳不管準備多少營養保健品都會擔心漏一項，東補西補反而更煩心，「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」讓你一杯補充完整營養，且奶素可食，符合多樣化的飲食習慣，現在全台好市多獨家販售，6/6～6/16期間年度優惠每罐折價160元，開賣首日就引發搶購潮，想要為自己、為家人補充營養，可要把握時間到賣場搶搬，一年一度的優惠適合多囤幾罐起來，想喝隨時就有！

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