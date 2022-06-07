　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場CP值爆表營養補給品！網揭：中熟齡瘋囤貨！

▲▼ 奶粉 。（圖／資料照）

▲「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」針對熟齡族群打造，每天熱熱一杯，用喝的保養精華更便利。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

美式賣場以「高CP值」、「商品多樣」備受消費者喜愛，也有不少只要上架就會引發搶購的「神物」，近日又見賣場出現搶購潮，原來是「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」一年一度的促銷活動又來了！直擊賣場發現貨架前人潮絡繹不絕、幾乎人手一罐，更有人一進賣場就衝著這個來，手刀搬好幾罐放上推車、深怕缺貨，就有網友po文表示終於等到優惠，更強調「這配方還是好市多獨賣，不多拿幾罐太可惜」，超強分（推）享（坑）激起網友討論，許多人等不及要進場搶購。

▲▼克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方,克寧,克寧銀養奶粉。（圖／網友提供）

▲▼美式賣場獨賣的全效配方加上一年一度的優惠，每罐折160元。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲▼克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方,克寧,克寧銀養奶粉。（圖／網友提供）

克寧奶粉搶購潮引發網友好奇，紛紛詢問這罐奶粉到底有多厲害！？疫情進入高原期，自疫情以來民眾對於自我保護意識提升不少，購入各式各樣的營養保健食品，尤其是家中有長輩的家庭，長輩年紀漸長、抵抗力較弱，更需要好好保養身體，但家中擺滿一大堆瓶瓶罐罐，費用可觀之餘，光是用看的就令人抗拒，每天吃那麼多保健食品更是影響心情。

▲▼克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方,克寧,克寧銀養奶粉。（圖／網友提供）

▲▼直擊賣場發現貨架前人潮絡繹不絕，消費者看到優惠忍不住多搬幾罐。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲▼克寧銀養奶粉產品照(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

補充營養素，你可以有更聰明的選擇！很多熟齡族群習慣每天沖泡奶粉，克寧就針對熟齡族群需求推出「克寧銀養奶粉系列」，這次在美式賣場獨賣的「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」就主打「1杯提供所需營養」，內含19種維生素、礦物質，還有4大熟齡保養精華，如：有助於滋潤環節維持行動力的葡萄糖胺、維持明亮有神的葉黃素、促進新陳代謝維持健康活力的Omega3、促進腸胃蠕動維持消化道機能的膳食纖維，高鈣配方增加鈣質攝取，根據衛福部國健署指出，牛奶是鈣質最主要的食物來源，為獲得足夠的鈣質，建議成人每人每日應喝1～2杯牛奶。

▲▼克寧銀養奶粉產品照。（圖／記者湯興漢攝）

「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」將熟齡族群所需營養全部加進來，不用每天面對瓶瓶罐罐，熱熱喝一杯暖胃暖心又能補充營養，香濃美味、方便快速，成為熟齡族群家中必備品項，「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」榮獲潔淨標章評鑑，不添加防腐劑、人工香料、人工色素、人工甜味劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑，8大不添加保證喝起來更安心。

▲▼克寧銀養奶粉產品照。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多熟齡族群習慣喝奶粉，「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」備受青睞。（圖／記者湯興漢攝）

年紀漸長應該更懂照顧自己、享受生活，不要讓年齡成為你的困擾，從頭到腳不管準備多少營養保健品都會擔心漏一項，東補西補反而更煩心，「克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方」讓你一杯補充完整營養，且奶素可食，符合多樣化的飲食習慣，現在全台好市多獨家販售，6/6～6/16期間年度優惠每罐折價160元，開賣首日就引發搶購潮，想要為自己、為家人補充營養，可要把握時間到賣場搶搬，一年一度的優惠適合多囤幾罐起來，想喝隨時就有！

克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方優惠中►https://reurl.cc/g2enWL

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
比基尼辣妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援
台銀「神鬼襄理」盜客戶8447萬！月砸40萬包養酒店妹　悲慘
快訊／網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告
新冠病毒躲在這器官「可達7個月」　醫憂：恐誘發長新冠
顏正國直播怒批「不要臉天下無敵」：最討厭人家恐嚇
快訊／不忍了！名醫指控不當對待　彰基發聲明反擊
50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆：懂喝
她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】雀巢克寧銀養「全能3+21」奶粉新上市　一杯健康完整守護

美式賣場CP值爆表營養補給品！網揭：中熟齡瘋囤貨！

超商獨家！「OREO甜甜圈」開賣了　淋上白巧克力醬＋餅乾超欠吃

不用錢包也能吃爆美食？! 千千＆蛇丸　合體挑戰永康商圈引網驚奇

全聯線上開搶神券！「萬元夢幻逸品618元帶走」暖身慶開跑

換新書單了！線上書展優惠整理　3千家出版社萬種書籍1折起

香菜控要挑戰！獵奇「花生香菜聖代」來了　加碼吃香菜刈包烤牛堡

小17歲嫩妻天天餵食　Paul不胖反瘦全因「這件事」

KKLife米漢堡2.0！青花椰米餅美味升級　玩轉食尚抓住你的胃

第2彈！鹹甜「蜜糖炸雞波堤堡」31門市開吃了　每店每日只賣15顆

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

直播賣貨營業額破6億！保時捷隨便送　天后闆妹3小時賺8000萬...嚇壞小S

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

特斯拉男首還原衝突過程　「1句話」氣到掃射：槍已丟海

美式賣場CP值爆表營養補給品！網揭：中熟齡瘋囤貨！

超商獨家！「OREO甜甜圈」開賣了　淋上白巧克力醬＋餅乾超欠吃

不用錢包也能吃爆美食？! 千千＆蛇丸　合體挑戰永康商圈引網驚奇

全聯線上開搶神券！「萬元夢幻逸品618元帶走」暖身慶開跑

換新書單了！線上書展優惠整理　3千家出版社萬種書籍1折起

香菜控要挑戰！獵奇「花生香菜聖代」來了　加碼吃香菜刈包烤牛堡

小17歲嫩妻天天餵食　Paul不胖反瘦全因「這件事」

KKLife米漢堡2.0！青花椰米餅美味升級　玩轉食尚抓住你的胃

第2彈！鹹甜「蜜糖炸雞波堤堡」31門市開吃了　每店每日只賣15顆

星巴克買1送1！foodpanda「6月超殺優惠碼」來了　速食也有買1送1

「侯友宜全力協助變全力演出」　林鶴明怒：有沒有人性呀

基隆城博會B展區6／10海派登場　5展覽3市集2光雕看展攻略

遠離檳榔！每年逾三千人死於口腔癌　發現「這症狀」應盡速就醫

喉嚨痛爆吃什麼？專家「6個字給答案」　激推這食物修復黏膜

「中泰賓館姨太」過世24年欠2億遺產稅　國稅局承受新店土地抵繳

守夜人團長斜槓單飛「邀知名主唱合作」！　竟把他操到「快往生」

比基尼妹「砂婆噹溪」跟男友人玩到沒力　消防人員上山救援

快訊 ／ 網友質疑消防局造假恩恩錄音檔　新北明早9點按鈴申告

我產險業21年獲利恐終結！中華信評示警　防疫險總賠付今仍是未知數

蔣萬安從他手中接過證書　黃大洲曝：這是他第二次爭取擔任市長

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

消費熱門新聞

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

foodpanda今漲價！6縣市加收平台費

小17歲妻天天餵食　Paul不胖反瘦

foodpanda「6月超殺優惠碼」來了

螞蟻兵團入侵！網大推好物半天就KO

KKLife青花椰米餅美味升級

美式賣場推車2物網認證CP值炸裂

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

肯德基新推「起司圈咔啦雞腿堡」

全聯開搶神券！萬元夢幻品618元帶走

鹹甜「蜜糖炸雞波堤堡」26門市開吃了

Uber Eats限時「手搖飲優惠」開喝

更多熱門

相關新聞

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

根據國民健康署的「國民營養健康狀況變遷調查」，超過9成國人普遍鈣質攝取不足。而乳製品可以幫身體補充鈣、蛋白質、維生素B2等營養，其中，牛奶是最容易攝取來源之一，只是喝了就不舒適，即使再濃醇香也不敢快樂喝，研究發現，牛奶中的酪蛋白、乳清蛋白也會產生耐受性較低的反應。

賣場再現經典家長群組都在推

賣場再現經典家長群組都在推

克寧國小生系列全新包裝　可愛營養迎接開學

克寧國小生系列全新包裝　可愛營養迎接開學

92%消費者實測「睡前牛奶　好眠有感」

92%消費者實測「睡前牛奶　好眠有感」

克寧「銀」養奶粉　提供免費健檢

克寧「銀」養奶粉　提供免費健檢

關鍵字：

克寧銀養奶粉高鈣全效呵護配方克寧克寧銀養奶粉

讀者迴響

熱門新聞

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

生完就死亡！33歲產婦大出血5.5公升沒人理

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

快訊／增124死！今本土+8萬2973例

泰國娜美驚傳死亡！撐開寶可夢衣爆紅　親友含淚發文

小女警憔悴現身　賓士和Juke都要賣她

16年前節目「大眼正妹」竟是本土劇女星

Keanna認已婚謝和弦時「被要3P」！

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

快訊／09：57規模6.0地震！　最大震度2級

iOS 16升級8大亮點！　5款舊機遭淘汰

才掛「正妹看板」勸世　嘉義蘭潭再添亡魂

50台賓利和高層老公沒了　貴婦曝真相

媽24小時內孤單火化！他淚挺政策卻因陳時中炸鍋

更多

最夯影音

更多
納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」
小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

小小年紀發文問幾歲破X　她嘆：現在孩子怎麼了？

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

遶境途中「被邪物佔軍營」　池府千歲急降駕進廟處理

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面