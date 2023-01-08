最後倒數！梁丹丰特展系列講座DIY　福兔創意剪紙迎新春

▲丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市藝文中心自即日起至2月19日展出「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」，展出知名藝術家梁丹丰百餘件首次面世珍藏畫作，1月14日至15日推出最後一波講座及創意DIY課程，有其子梁銘剛觀察分享梁丹丰絲路、瑞士、梵義天涯旅繪，還有福兔迎祥創意剪紙及壓花，用手作創意自己打造濃濃年味。

藝術家梁丹丰言傳身教，除自身專擅旅繪寫生外，其子女皆各有所長。長女梁銘毅擅長鉛筆素描，人像畫、靜物畫皆各有特色，1月14日將帶領民眾利用鉛筆「畫畫樂樂」，探索梁丹丰運用鉛筆的特色，畫出屬於自己的鉛筆畫。

▲新春體驗剪紙及壓花。

長子梁銘剛是傑出的建築學者，其繪畫常以建築為題，他將於1月15日跟大家分享走筆各地建築與自然人文的豐盛，以及隨行梁丹丰遍旅絲路、瑞士、梵義、愛丁堡等不為人知的畫旅點滴。每場前30名參加者將贈送梁丹丰鉛筆畫集，數量有限送完為止。

此外，適逢農曆新年將屆，藝文中心也特別推出「福兔迎祥-創意剪紙DIY」及「與自然有約-創意壓花DIY」。獨一無二福兔迎祥創意圖形，讓大家帶回家張貼屬於自己創意的新春剪紙。壓花植物美學創辦人許慧芬老師則將帶領觀眾進入壓花創作世界。

▲梁丹丰老師畫室造景。

「丰采存珍：梁丹丰珍藏‧傳承畫展」即日起至2月19日在新北市藝文中心展出，百餘件珍藏畫作不容錯過，建議觀眾自備手機、耳機，現場觀畫掃描QRCode，可以聆聽到畫作的導覧解說。活動報名請上「新北市藝文中心」官網／展演活動／展覽廳查詢。